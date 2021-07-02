С приходом жары сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

С понедельника, 5 июля, горячую воду отключат в домах трех районов Новосибирска — Октябрьского, Ленинского и Кировского. В Сибирской генерирующей компании (СГК) обещают, что это предпоследний этап испытаний с отключением горячей воды у жителей. Следующий этап начнется в Новосибирске с 12 июля на теплосетях ТЭЦ-4. Финальный этап испытаний пройдет уже без отключений горячей воды.

С 5 по 11 июля горячую воду отключат в домах, подключенных к ТЭЦ-2 (Ленинский и Кировский районы). Горячую воду жители получат не позднее чем через 11 дней после начала испытаний. Таким образом, терпеть неудобства придется максимум до 15 июля.