С приходом жары сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

Горячую воду отключат в трех районах Новосибирска с 5 июля
С понедельника, 5 июля, горячую воду отключат в домах трех районов Новосибирска — Октябрьского, Ленинского и Кировского. В Сибирской генерирующей компании (СГК) обещают, что это предпоследний этап испытаний с отключением горячей воды у жителей. Следующий этап начнется в Новосибирске с 12 июля на теплосетях ТЭЦ-4. Финальный этап испытаний пройдет уже без отключений горячей воды.
С 5 по 11 июля горячую воду отключат в домах, подключенных к ТЭЦ-2 (Ленинский и Кировский районы). Горячую воду жители получат не позднее чем через 11 дней после начала испытаний. Таким образом, терпеть неудобства придется максимум до 15 июля.
К ТЭЦ-2 относятся следующие улицы:
Планировочная, Котовского (от Пермитина до Станиславского), Ватутина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, часть улицы Вертковская в Кировском районе, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Станиславского), улицы
Также с 5 по 11 июля пройдут испытания на сетях
В зону ограничения подачи горячей воды попадают следующие улицы:
Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от
Примерно за 12 часов до начала испытаний горячая вода станет прохладнее — это необходимо для подготовки к опрессовке. Возобновлять подачу горячей воды будут по мере устранения выявленных дефектов.
В июне мы спросили, установлен ли у вас нагреватель горячей воды. В опросе приняли участие почти 1400 человек. Вот какие результаты мы получили:
Новосибирцев просят проявить бдительность и в случае выхода воды на поверхность звонить по следующим телефонам:
- диспетчерский пункт
1-горайона тепловых сетей теплосетевого подразделения СГК (Центральный, Железнодорожный районы);
- диспетчерский пункт
2-горайона тепловых сетей (Ленинский, Кировский районы);
- диспетчерский пункт
5-горайона тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы).
Во время предыдущего этапа испытаний горячую воду отключали также в трех районах Новосибирска — Железнодорожном, Дзержинском и Калининском. Также мы публиковали карту отключений горячей воды этим летом.
Между тем в Новосибирск пришла жара, которая будет аномальной — местами воздух будет прогреваться до