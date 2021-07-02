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С приходом жары сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

Начнется очередной этап испытаний сетей

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Следующий этап начнется в Новосибирске с 12 июля

Следующий этап начнется в Новосибирске с 12 июля

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Горячую воду отключат в трех районах Новосибирска с 5 июля

С понедельника, 5 июля, горячую воду отключат в домах трех районов Новосибирска — Октябрьского, Ленинского и Кировского. В Сибирской генерирующей компании (СГК) обещают, что это предпоследний этап испытаний с отключением горячей воды у жителей. Следующий этап начнется в Новосибирске с 12 июля на теплосетях ТЭЦ-4. Финальный этап испытаний пройдет уже без отключений горячей воды.

С 5 по 11 июля горячую воду отключат в домах, подключенных к ТЭЦ-2 (Ленинский и Кировский районы). Горячую воду жители получат не позднее чем через 11 дней после начала испытаний. Таким образом, терпеть неудобства придется максимум до 15 июля.

К ТЭЦ-2 относятся следующие улицы:

Планировочная, Котовского (от Пермитина до Станиславского), Ватутина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, часть улицы Вертковская в Кировском районе, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Станиславского), улицы 1-я и 2-я Чулымская, жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Панорама».

Также с 5 по 11 июля пройдут испытания на сетях ТЭЦ-5 в Октябрьском районе. Максимальный срок отключения горячей воды составит 12 дней — до 16 июля включительно.

В зону ограничения подачи горячей воды попадают следующие улицы:

Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, К. Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й переулки Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Б. Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко), Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенная, Коммунстроевская, Маковского, Шевченко, Сибревкома, 9а, 9б, 9в, Покатная, Тополевая, территория Военного городка.

Примерно за 12 часов до начала испытаний горячая вода станет прохладнее — это необходимо для подготовки к опрессовке. Возобновлять подачу горячей воды будут по мере устранения выявленных дефектов.

В июне мы спросили, установлен ли у вас нагреватель горячей воды. В опросе приняли участие почти 1400 человек. Вот какие результаты мы получили:

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Новосибирцев просят проявить бдительность и в случае выхода воды на поверхность звонить по следующим телефонам:

  • диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей теплосетевого подразделения СГК (Центральный, Железнодорожный районы);

Во время предыдущего этапа испытаний горячую воду отключали также в трех районах Новосибирска — Железнодорожном, Дзержинском и Калининском. Также мы публиковали карту отключений горячей воды этим летом.

Между тем в Новосибирск пришла жара, которая будет аномальной — местами воздух будет прогреваться до +35 градусов.

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отключение горячей водыиспытание теплосетей
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