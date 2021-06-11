Готовим тазики: сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

Сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду
Во вторник, 15 июня, горячую воду отключат в трех районах Новосибирска — Железнодорожном, Дзержинском и Калининском. СГК приступит к опрессовке трубопроводов от
С 15 июня горячей воды не будет в домах на следующих улицах в Дзержинском районе:
Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина,
Горячую воду в дома, расположенные на этих улицах, обещают вернуть не позднее
Дома в Калининском районе, которые обслуживает
Это дома в микрорайоне Снегири (улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная), в микрорайоне Родники (улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).
В Железнодорожном районе (
Большевиcтская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина (между проездом Виктора Ващука и Советской), Урицкого, Максима Горького и Депутатская (между Советской и Революции), Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.
При этом вода в кране может стать менее горячей уже за
Во время предыдущего этапа (он стартовал