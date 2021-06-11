Готовим тазики: сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

Во вторник, 15 июня, горячую воду отключат в трех районах Новосибирска — Железнодорожном, Дзержинском и Калининском. СГК приступит к опрессовке трубопроводов от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 . ТЭЦ-2 это коснется на день позже — 16 июня . В компании обещают, что горячей воды не будет максимум 12 дней .

С 15 июня горячей воды не будет в домах на следующих улицах в Дзержинском районе: