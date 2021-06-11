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Готовим тазики: сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

Очередной этап испытаний теплосетей и нервов горожан начнется 15 июня

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В Новосибирске начинается очередной этап испытаний теплосетей

В Новосибирске начинается очередной этап испытаний теплосетей

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Сразу в трех районах Новосибирска отключат горячую воду

Во вторник, 15 июня, горячую воду отключат в трех районах Новосибирска — Железнодорожном, Дзержинском и Калининском. СГК приступит к опрессовке трубопроводов от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. ТЭЦ-2 это коснется на день позже — 16 июня. В компании обещают, что горячей воды не будет максимум 12 дней.

С 15 июня горячей воды не будет в домах на следующих улицах в Дзержинском районе:

Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный переулки, 1-й, 2-й переулки Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинские, Авиационная, Волочаевский переулок, Волжский переулок, Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева, Д. Бедного, 73/1, Ипподромская.

Горячую воду в дома, расположенные на этих улицах, обещают вернуть не позднее 27 июня — через 12 дней после начала опрессовки.

Дома в Калининском районе, которые обслуживает ТЭЦ-4, останутся без горячей воды также с 15 июня. Возобновить подачу обещают не позднее 26 июня.

Это дома в микрорайоне Снегири (улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная), в микрорайоне Родники (улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).

В Железнодорожном районе (ТЭЦ-2) горячую воду отключат на сутки позже, 16 июня, максимум до 26 июня. Греть воду придется жителям следующих улиц:

Большевиcтская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина (между проездом Виктора Ващука и Советской), Урицкого, Максима Горького и Депутатская (между Советской и Революции), Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до площади Кондратюка.

При этом вода в кране может стать менее горячей уже за 12 часов до начала отключения.

Во время предыдущего этапа (он стартовал 24 мая и уже завершился) в Новосибирске отключали горячую воду в двух районах — Первомайском и Октябрьском.

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