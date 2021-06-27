Чужие окурки в квартире и брошенные кошки: 35-летняя сибирячка пропала при странных обстоятельствах

В пятницу, 25 июня, в Новосибирске при странных обстоятельствах пропала 35-летняя Ксения Струнникова. Сейчас ее поисками занимаются полиция и родственники.

Об этом в редакцию НГС сообщила ее сестра Екатерина Алексеева. Она рассказала, что перед пропажей Ксения приходила к ней в гости и ничего странного в ее поведении не было:

— В четверг вечером она заходила ко мне с работы. Переночевала в гостях, а утром взяла продукты, картошку и сказала: «Поеду сейчас подстригусь и потом домой — надо к работе готовиться». Она работает машинистом башенного крана. Она подстриглась, я это точно знаю — у нас общий парикмахер. А потом мама звонила ей в восемь часов вечера — она уже не отвечала.