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Чужие окурки в квартире и брошенные кошки: 35-летняя сибирячка пропала при странных обстоятельствах

К ее поискам приступила полиция

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Ксения Струнникова пропала в пятницу, <nobr class="_">25 июня</nobr>

Ксения Струнникова пропала в пятницу, 25 июня

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В пятницу, 25 июня, в Новосибирске при странных обстоятельствах пропала 35-летняя Ксения Струнникова. Сейчас ее поисками занимаются полиция и родственники.

Об этом в редакцию НГС сообщила ее сестра Екатерина Алексеева. Она рассказала, что перед пропажей Ксения приходила к ней в гости и ничего странного в ее поведении не было:

— В четверг вечером она заходила ко мне с работы. Переночевала в гостях, а утром взяла продукты, картошку и сказала: «Поеду сейчас подстригусь и потом домой — надо к работе готовиться». Она работает машинистом башенного крана. Она подстриглась, я это точно знаю — у нас общий парикмахер. А потом мама звонила ей в восемь часов вечера — она уже не отвечала.

На следующий день семье Ксении позвонил прораб с ее работы и сообщил, что девушка на работе не появилась. Тогда семья забила тревогу. К тому моменту телефон Ксении уже был отключен. Семья пропавшей дважды приезжала к ее дому — никто не открывал двери, не отзывался на стук в окна.

— Сегодня мы поехали в полицию и написали заявление. Там вызвали спасателей МАСС, чтобы вскрыть дверь в ее квартире. Ксении там не оказалось. Но она точно была дома — был рюкзак, с которым она от нас уехала. Никаких вещей и зарядки она не взяла. Как будто вышла в магазин и не вернулась. У нее две кошки — еды у них не было. Видно, что она готовилась к работе, потому что купила салфетки, — рассказала сестра пропавшей.

Екатерина Алексеева отметила, что в квартире обнаружили бычки, хотя Ксения сигареты не курит. Была и еще одна странность: незадолго до исчезновения Ксения порвала связки на ноге, ей всегда нужно было надевать на ногу специальный бандаж, но он тоже остался дома.

Сейчас исчезновением женщины занимается полиция.

— Действительно, в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении гражданки. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Приметы Ксении: рост 170 см, худое телосложение, волосы заплетены в афрокосы и собраны в хвост (как на фото), виски выбриты.

Была одета: синяя олимпийка, серые штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: тату лапок на шее, тату дракона на плече и тату демона на запястье.

В Новосибирске завершились поиски пропавшей 41-летней Светланы Ивановой. Родные последний раз общались с ней по телефону 1 июня. Затем она исчезла, при этом оставила ключ в замке входной двери. Женщину нашли живой в Кемеровской области.

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