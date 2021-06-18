Как сотрудников мэрии побуждают сделать прививку от ковида и станет ли вакцинация обязательной — ответ мэра

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, будет ли введена в городе обязательная вакцинация и как он агитирует своих сотрудников поставить прививку.



— Интересно устроена психология человека: когда мы пытаемся говорить о том, чтобы обязать кого-то выполнять определенные требования, при этом не имеем в виду себя. На самом деле президент на эту тему достаточно определенно высказался, но мы сегодня сделали упор на разъяснительную работу, — отметил Анатолий Локоть.

Он добавил, что сейчас для того, чтобы как можно больше сотрудников мэрии привились от ковида, на встречи с ними приглашают врачей.