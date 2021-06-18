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Как сотрудников мэрии побуждают сделать прививку от ковида и станет ли вакцинация обязательной — ответ мэра

Число вакцинированных чиновников Анатолий Локоть не назвал

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Мэр Новосибирска не имеет полномочий сделать вакцинацию обязательной

Мэр Новосибирска не имеет полномочий сделать вакцинацию обязательной

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В мэрию Новосибирска для консультации по вакцинации приглашают врачей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, будет ли введена в городе обязательная вакцинация и как он агитирует своих сотрудников поставить прививку.

— Интересно устроена психология человека: когда мы пытаемся говорить о том, чтобы обязать кого-то выполнять определенные требования, при этом не имеем в виду себя. На самом деле президент на эту тему достаточно определенно высказался, но мы сегодня сделали упор на разъяснительную работу, — отметил Анатолий Локоть.

Он добавил, что сейчас для того, чтобы как можно больше сотрудников мэрии привились от ковида, на встречи с ними приглашают врачей.

— Проводится разъяснительная работа, чтобы подчеркнуть важность вакцинации. Для того чтобы это было действительно убедительно, мы практикуем в мэрии приглашение врачей. Мы провели уже несколько таких встреч. Я веду учет, какой процент сегодня в мэрии Новосибирска тех, кто привился. Мы за ней внимательно следим, стараясь не нарушать ничьих прав.

Цифры вакцинированных сотрудников мэр не уточнил.

— Если будут приняты определенные нормы, закон Новосибирской области о вакцинации — безусловно, мы ее будем выполнять. Но в Москве ситуация такая, что там принимается на законодательном уровне. Но напоминаю, что Москва — это субъект Российской федерации. Они могут принимать свои законодательным органом законы, — объяснил Анатолий Локоть. Мэр Новосибирска такими полномочиями не владеет.

СЮЖЕТ

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Из-за ковида День города в Новосибирске в этом году снова пройдет без массовых мероприятий. В ухудшении эпидемиологической обстановки вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова обвинила самих новосибирцев, которые не хотят вакцинироваться.

В это время в Москве работодателей обязали привить от коронавируса 60% сотрудников, работающих с людьми. Такое же решение 16 июня приняли и в Кемеровской области. Мы узнали, будет ли обязательная вакцинация в Новосибирской области.

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