Долгострой «Грибоедов» введут в эксплуатацию в июле

Дольщики ЖК «Грибоедов» должны были получить свои ключи осенью 2020 года . Но в какой-то момент застройщик пропал из соцсетей, а дата сдачи перенеслась на неопределенный срок. Застройщик пытался объяснить, что сроки откладываются из-за пандемии: городские службы и профильные ведомства были на карантине, согласования затянулись. Кроме того, обнаружились проблемы с подключением воды и тепла, но подробностей в сообщении не было. Дольщики начали писать письма в мэрию, Минстрой и другие ведомства. Они обнаружили причину задержки — труба теплосетей находится на территории АО «Сибтехгаз» им. Ф. И. Кима — предприятие расположено меньше чем в сотне метров от новостройки, но на свою территорию для проведения работ застройщика не пускает.

В четверг, 17 июня, пресс-служба города Новосибирска рассказали, что конфликт был решен и застройщик сможет сдать объект 31 июля 2021 года .

— По поручению главы города департамент строительства и архитектуры разработал схему выхода из сложившейся ситуации, был установлен публичный сервитут для подключения объекта к инженерным сетям, и компания СГК выполнила все требующиеся работы по подключению жилья к теплоснабжению. По информации администрации Октябрьского района, сейчас для полного завершения строительства график работ составлен застройщиком ООО «ПромТех», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.