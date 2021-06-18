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Долгострой «Грибоедов» введут в эксплуатацию в июле

Жильцы ждали квартир целый год

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Дольщики должны получить ключи от квартир <nobr class="_">31 июля</nobr>

Дольщики должны получить ключи от квартир 31 июля

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ЖК «Грибоедов» собираются вводить в эксплуатацию в конце июля 2021 года

Дольщикам ЖК «Грибоедов» должны выдать ключи уже в июле 2021 года. Застройщик «ПромТех» почти год не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Проблема была с подключением дома к инженерным сетям теплоснабжения Сибирской генерирующей компании. Чтобы подключиться к теплу, застройщику нужно попасть на территорию завода, так как там находится точка подключения, предоставленная СГК. Руководство завода отказалось пускать застройщика на свою территорию. Дольщикам пришлось добиваться вмешательства властей, так как сам застройщик решить конфликт не мог, а сроки сдачи постоянно переносились.

Дольщики ЖК «Грибоедов» должны были получить свои ключи осенью 2020 года. Но в какой-то момент застройщик пропал из соцсетей, а дата сдачи перенеслась на неопределенный срок. Застройщик пытался объяснить, что сроки откладываются из-за пандемии: городские службы и профильные ведомства были на карантине, согласования затянулись. Кроме того, обнаружились проблемы с подключением воды и тепла, но подробностей в сообщении не было. Дольщики начали писать письма в мэрию, Минстрой и другие ведомства. Они обнаружили причину задержки — труба теплосетей находится на территории АО «Сибтехгаз» им. Ф. И. Кима — предприятие расположено меньше чем в сотне метров от новостройки, но на свою территорию для проведения работ застройщика не пускает.

В четверг, 17 июня, пресс-служба города Новосибирска рассказали, что конфликт был решен и застройщик сможет сдать объект 31 июля 2021 года.

— По поручению главы города департамент строительства и архитектуры разработал схему выхода из сложившейся ситуации, был установлен публичный сервитут для подключения объекта к инженерным сетям, и компания СГК выполнила все требующиеся работы по подключению жилья к теплоснабжению. По информации администрации Октябрьского района, сейчас для полного завершения строительства график работ составлен застройщиком ООО «ПромТех», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На сайте ЖК «Грибоедов» появилось объявление, в котором застройщик проинформировал жителей о графике проведения работ по вводу в эксплуатацию.

— Подключение второй ветки водопровода для системы пожаротушения — 30.06.2021 г. Устройство спринклерной системы пожаротушения автопарковки — 30.06.2021 г. Завершение работ по автоматической системе дымоудаления и вентиляции, пусконаладочные работы данных систем — 11.07.2021 г. Получение допуска Ростехнадзора по использованию тепловой энергии — 14.07.2021 г. Устройство потолков в МОП — 26.07.2021 г. Установка дверей на сантехнические ниши — 26.07.2021 г. Устройство откосов лестничной клетки — 26.07.2021 г. Окраска МОП — 26.07.2021 г. Получение акта соответствия всем параметрам объекта ИГСН — 26.07.2021 г. Получение акта допуска в эксплуатацию УАСИ — 31.07.2021 г., — рассказали на сайте ЖК «Грибоедов».

В мае известный новосибирский девелопер Владислав Крючков получил обновленное разрешение на реконструкцию бизнес-долгостроя на улице Колыванской, снизив его этажность более чем в три раза. Обычно застройщики поступают с точностью до наоборот, и этот случай можно считать прецедентом: тем более местным жителям, которые были недовольны предыдущим 22-этажным вариантом, даже не пришлось обращаться в суд. Почему бизнесмен вдруг передумал и кардинально изменил проект, который мэрия уже разрешила ему построить, узнала Лиза Пичугина.

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