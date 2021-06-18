Долгострой «Грибоедов» введут в эксплуатацию в июле

ЖК «Грибоедов» собираются вводить в эксплуатацию в конце июля 2021 года
Дольщикам ЖК «Грибоедов» должны выдать ключи уже в июле
Дольщики ЖК «Грибоедов» должны были получить свои ключи осенью
В четверг, 17 июня, пресс-служба города Новосибирска рассказали, что конфликт был решен и застройщик сможет сдать объект
— По поручению главы города департамент строительства и архитектуры разработал схему выхода из сложившейся ситуации, был установлен публичный сервитут для подключения объекта к инженерным сетям, и компания СГК выполнила все требующиеся работы по подключению жилья к теплоснабжению. По информации администрации Октябрьского района, сейчас для полного завершения строительства график работ составлен застройщиком ООО «ПромТех», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
На сайте ЖК «Грибоедов» появилось объявление, в котором застройщик проинформировал жителей о графике проведения работ по вводу в эксплуатацию.
— Подключение второй ветки водопровода для системы пожаротушения —
В мае известный новосибирский девелопер Владислав Крючков получил обновленное разрешение на реконструкцию бизнес-долгостроя на улице Колыванской, снизив его этажность более чем в три раза. Обычно застройщики поступают с точностью до наоборот, и этот случай можно считать прецедентом: тем более местным жителям, которые были недовольны предыдущим