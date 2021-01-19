Тепло в заложниках: в Новосибирске не могут сдать новостройку из-за конфликта с соседним заводом

АО «Сибтехгаз» не дает подключить соседний дом «Грибоедов» к теплу
Дольщики нового дома в Октябрьском районе оказались заложниками конфликта между застройщиком и расположенным по соседству с новостройкой заводом. Чтобы подключить новый дом к теплу, застройщику нужно попасть на территорию завода — именно там находится точка подключения, предоставленная СГК. Но руководство предприятия оказалось категорически против. Почему так вышло и когда покупатели квартир получат долгожданные ключи, выяснила Лиза Пичугина.
Труба раздора
Жилой дом «Грибоедов» на улице
— Нас не информировали вообще ни о чём, застройщик на связь не выходил, инстаграм забросили, сайт забросили, менеджеры, которые нам продавали квартиры, уволились, потому что все квартиры проданы. И всё, — рассказала дольщица дома Александра Сапрыкина.
В начале ноября на сайте проекта наконец появилось обращение к дольщикам. В нём застройщик объяснял, что на сроках сдачи дома сказалась пандемия: городские службы и профильные ведомства были на карантине, согласования затянулись. Кроме того, обнаружились проблемы с подключением воды и тепла, но подробностей в сообщении не было.
Александра Сапрыкина говорит, что после множества обращений в мэрию, Минстрой и другие ведомства им удалось узнать, что проблема — в подключении к теплу. Как оказалось, труба теплосетей находится на территории АО «Сибтехгаз»
Это корреспонденту НГС подтвердил директор компании «ПромТех» Александр Кутуков. Причем в начале строительства, когда застройщик только узнал, в каком месте нужно будет подключиться к теплосети, никто не предполагал таких проблем, говорит он.
— На их [АО «Сибтехгаз»] территории находится труба, принадлежащая «СИБЭКО». Соответственно, «СИБЭКО» выдали мне техусловия на основании того, что эта труба — их собственность. Труба находится в 5 метрах от границы участка. Изначальные договоренности, что подключимся, были, не было даже сомнений в этом, — пояснил Александр Кутуков. — В «СИБЭКО» тоже не думали, что будут препятствия: они эту трубу обслуживают и проходят на территорию по пропускам.
По словам директора застройщика, объективных причин, по которым завод запрещает работы на своей территории, нет: в месте предполагаемого подключения нет ни построек, ни особого благоустройства. Основной аргумент предприятия, с его слов, — потенциальные сложности в обеспечении безопасности сотрудников завода. Но при этом категоричного отказа застройщик тоже не получил.
— Мы им задаем вопрос: «Точно нет?» Потому что тогда мы что-то будем думать другое, каким-то другим путем пойдем. Но они «нет» не говорят, — рассказал Александр Кутуков. — Говорят: «Напишите ваши пожелания, гарантии, кто будет обслуживать трубу, как подключитесь, что вы восстановите благоустройство», то есть весь набор. Мы всё это в письме прописали, что гарантируем даже компенсировать какие-то моральные затраты. Всё прописали, проект предоставили на согласование, сейчас всё у них.
Позиция завода
В АО «Сибтехгаз» на вопросы НГС о причинах, по которым завод препятствует работам на своей территории, и возможных компромиссах лишь заметили, что не занимаются строительством жилых домов, и переадресовали эти вопросы почему-то в надзорные органы. Но заметили, что никаких договорных обязательств с компанией «ПромТех» у завода нет. А вот встречные претензии к застройщику есть.
— Также сообщаем, что АО «Сибтехгаз»
— Их санитарная зона, как они утверждают, не оформлена нигде — это можно увидеть на публичных картах, все санитарные зоны там отмечены, — возражает Александр Кутуков. — По идее, в «Сибтехгазе» должны были сделать проект на санитарную зону, потом официально, через комиссию ее должны были установить. Если бы там была санитарная зона, мне бы в СЭС не выдали заключение, департамент строительства и архитектуры не выдал бы градостроительный план. Но по заключению СЭС мне выдавали и градплан, и разрешение, и всё остальное.
Недоступное тепло
Еще весной 2020 года дольщики «Грибоедова» заметили, что рядом с новостройкой сносят старые корпуса и готовят площадку для нового проекта. Сегодня в 2GIS на
Проект на этом месте готовит Smart People Group: до обращения корреспондента НГС в компанию на ее сайте был анонс комплекса Smart Park на
В СГК сообщили, что точка подключения на территории «Сибтехгаза» сегодня является оптимальной, по крайней мере, для жилого дома «Грибоедов».
— Проект реализован практически в полном объеме, и в целях исключения срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию изменение точки подключения не целесообразно. В настоящее время АО «СИБЭКО» оказывает необходимое содействие ООО «ПромТех» в решении проблемных вопросов, связанных с завершением работ по подключению объекта к системе теплоснабжения, — заверили в СГК.
По информации компании, до конца января на участок территории завода, на котором находится пресловутая труба, планируют установить сервитут. В этом случае подключить дом можно будет до конца I квартала 2021 года, и спустя какое-то время дольщики смогут получить свои квартиры. Впрочем, Александр Кутуков сервитут считает крайней мерой и надеется, что с руководством завода еще удастся договориться.
Застройщики попали в сети
По словам руководителя Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максима Федорченко, проблемы с инженерными сетями в Новосибирске возникают постоянно, а урегулировать их очень сложно.
— От точки подключения сети обычно проходят через участки, на которых либо жилые дома находятся, либо предприятия какие-то, приходится работы согласовывать. К сожалению, энергетики часто не выполняют работы по подключению и перекладывают их на застройщика, — говорит Максим Федорченко. — По закону у них официальный максимальный срок на подключение — 18 месяцев. Зачастую это даже больше, чем срок строительства. Энергетики не смогут в срок сделать, разведут руками и всё, а у застройщика сроки горят. Застройщик оплачивает подключение, платит по тарифу, но получается, что на него сваливаются проблемы.
Фактически значительная часть работы зависит от «монополистов», работу которых на местном уровне регулировать невозможно. На уровне региона этот вопрос периодически поднимается уже несколько лет: часто звучит на заседаниях Регионального делового клуба строителей, на заседаниях комиссий Заксобрания. Но однозначного решения как не было, так и нет.
В прошлом году НГС рассказывал о новостройке, которая оказалась окутана клубами пара из соседней котельной: дом построили слишком близко, и теперь его стены покрыты инеем.