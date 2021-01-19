Тепло в заложниках: в Новосибирске не могут сдать новостройку из-за конфликта с соседним заводом

— На их [АО «Сибтехгаз»] территории находится труба, принадлежащая «СИБЭКО». Соответственно, «СИБЭКО» выдали мне техусловия на основании того, что эта труба — их собственность. Труба находится в 5 метрах от границы участка. Изначальные договоренности, что подключимся, были, не было даже сомнений в этом, — пояснил Александр Кутуков. — В «СИБЭКО» тоже не думали, что будут препятствия: они эту трубу обслуживают и проходят на территорию по пропускам.



По словам директора застройщика, объективных причин, по которым завод запрещает работы на своей территории, нет: в месте предполагаемого подключения нет ни построек, ни особого благоустройства. Основной аргумент предприятия, с его слов, — потенциальные сложности в обеспечении безопасности сотрудников завода. Но при этом категоричного отказа застройщик тоже не получил.



— Мы им задаем вопрос: «Точно нет?» Потому что тогда мы что-то будем думать другое, каким-то другим путем пойдем. Но они «нет» не говорят, — рассказал Александр Кутуков. — Говорят: «Напишите ваши пожелания, гарантии, кто будет обслуживать трубу, как подключитесь, что вы восстановите благоустройство», то есть весь набор. Мы всё это в письме прописали, что гарантируем даже компенсировать какие-то моральные затраты. Всё прописали, проект предоставили на согласование, сейчас всё у них.

