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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной жары в Новосибирской области

Речь идёт о пяти днях на этой недели, когда температура перевалит за 30 градусов

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Уже с завтрашнего дня в регион придет аномальная жара — новосибирцев просят быть аккуратнее

Уже с завтрашнего дня в регион придет аномальная жара — новосибирцев просят быть аккуратнее

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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в НСО

В ближайшие сутки в Новосибирске и области ожидается повышение температуры до 30 градусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», аномально жаркая погода установится в период 15 по 19 июня 2021 года.

— Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС – аномально жаркая погода), — говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили о необходимости пить больше жидкости, не употреблять спиртное, чаще принимать прохладный душ (не холодный!) и носить головной убор.

Напомним, грядущая неделя выдастся очень жаркой — синоптики обещают +30 градусов. Но, увы, к выходным вновь похолодает.

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МЧСжарапогодаэкстренное предупреждение МЧС
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