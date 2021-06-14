МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной жары в Новосибирской области

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в НСО
В ближайшие сутки в Новосибирске и области ожидается повышение температуры до 30 градусов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», аномально жаркая погода установится в период 15 по 19 июня 2021 года.
— Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС – аномально жаркая погода), — говорится в сообщении.
В МЧС также напомнили о необходимости пить больше жидкости, не употреблять спиртное, чаще принимать прохладный душ (не холодный!) и носить головной убор.
Напомним, грядущая неделя выдастся очень жаркой — синоптики обещают +30 градусов. Но, увы, к выходным вновь похолодает.