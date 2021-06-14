+30 в будни и холод на выходных. Какой будет эта неделя в Новосибирске

Эти праздничные выходные выдались совсем не летними, а в воскресенье, 13 июня, вовсе пошел дождь. На этой неделе сценарий повторится. С самого начала начнет резко теплеть — от +21 градуса в понедельник, 14 июня, постепенно дойдет до +30 градусов в пятницу, 18 июня. Последний рабочий день и станет самым жарким на предстоящей неделе.

По информации сервиса «Гисметео», уже в субботу, 19 июня, будет холоднее на 2 градуса (днем максимум +28 , в ночное время +21 ), а в воскресенье, 20 июня, воздух днем остынет до +16 , ночью — до +10 градусов. В понедельник, 21 июня, станет еще холоднее. Днем — всего +13 градусов, ночью — +11 .