+30 в будни и холод на выходных. Какой будет эта неделя в Новосибирске

Прогноз погоды в Новосибирске с 14 по 20 июня
Эти праздничные выходные выдались совсем не летними, а в воскресенье, 13 июня, вовсе пошел дождь. На этой неделе сценарий повторится. С самого начала начнет резко теплеть —
По информации сервиса «Гисметео», уже в субботу, 19 июня, будет холоднее на 2 градуса (днем максимум
Синоптики «Яндекс.Погоды» солидарны с коллегами, в их прогнозе присутствуют лишь расхождения в один-два градуса.
А вот по мнению центра погоды «Фобос», самым жарким днем на неделе в Новосибирске станет среда, 16 июня. Впрочем, общей картины это не меняет — грядущая рабочая неделя будет горячей.
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