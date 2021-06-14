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+30 в будни и холод на выходных. Какой будет эта неделя в Новосибирске

Погода не устает разочаровывать

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Ловить солнце и загорать горожанам придется в течение рабочей недели, а на выходных нужно будет вернуться в теплую одежду

Ловить солнце и загорать горожанам придется в течение рабочей недели, а на выходных нужно будет вернуться в теплую одежду

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Прогноз погоды в Новосибирске с 14 по 20 июня

Эти праздничные выходные выдались совсем не летними, а в воскресенье, 13 июня, вовсе пошел дождь. На этой неделе сценарий повторится. С самого начала начнет резко теплеть — от +21 градуса в понедельник, 14 июня, постепенно дойдет до +30 градусов в пятницу, 18 июня. Последний рабочий день и станет самым жарким на предстоящей неделе.

По информации сервиса «Гисметео», уже в субботу, 19 июня, будет холоднее на 2 градуса (днем максимум +28, в ночное время +21), а в воскресенье, 20 июня, воздух днем остынет до +16, ночью — до +10 градусов. В понедельник, 21 июня, станет еще холоднее. Днем — всего +13 градусов, ночью — +11.

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Синоптики «Яндекс.Погоды» солидарны с коллегами, в их прогнозе присутствуют лишь расхождения в один-два градуса.

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А вот по мнению центра погоды «Фобос», самым жарким днем на неделе в Новосибирске станет среда, 16 июня. Впрочем, общей картины это не меняет — грядущая рабочая неделя будет горячей.

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