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Изучаем, какая погода ждет новосибирцев на праздничных выходных (спойлер: так себе)

Но следующие выходные могут быть еще хуже

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Календарное лето в разгаре, чего нельзя сказать о лете метеорологическом

Календарное лето в разгаре, чего нельзя сказать о лете метеорологическом

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Какая погода ждет новосибирцев на праздничных выходных 12-14 июня

Которые выходные подряд погода в Новосибирске не спешит радовать летней погодой. Мы изучили прогнозы синоптиков разных сервисов, чтобы понять, какие выходные ждут новосибирцев.

Согласно информации сервиса «Гисметео», в субботу и воскресенье будет почти как сегодня. А вот в выходной — понедельник, 14 июня, столбики термометров покажут выше +20 градусов. Далее день ото дня будет всё горячее. Самым жарким днем будущей недели обещает стать четверг, 17 июня, когда воздух прогреется выше +30 градусов. Но эта радость будет недолгой: в субботу, 19 июня, в Новосибирске резко похолодает до +20, в воскресенье, 20 июня, дневной максимум и вовсе составит +12 градусов. При этом будет дуть сильный ветер — 15–18 м/с.

Обратите внимание: на следующих выходных будет еще холоднее, вдобавок разгуляется ветер, пойдет дождь

Обратите внимание: на следующих выходных будет еще холоднее, вдобавок разгуляется ветер, пойдет дождь

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В свою очередь, «Яндекс.Погода» дает аналогичный прогноз. Но есть и различия. Синоптики этого сервиса дают на следующие выходные гораздо более мягкий прогноз. По их информации, в субботу, 19 июня, будет +21 градус, в воскресенье, 20 июня, +17 градусов, пройдет дождь.

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Центр погоды «Фобос», в отличие от коллег, предпочитает так далеко не загадывать и выдал прогноз лишь на пять ближайших дней. По этому прогнозу в субботу в Новосибирске будет до +19, в воскресенье — до +14 градусов. Затем «Фобос» прогнозирует постепенно нарастающее потепление, начиная с понедельника.

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При этом очередная волна тепла уже идет в Новосибирск. Синоптики обещают жару до +32 градусов. Рассказываем, когда. А пока есть время подготовиться. Держите советы от врача, какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем. Спорим, вы не знали, что арбуз помогает загореть не менее красиво, чем морковь?

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