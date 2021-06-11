Изучаем, какая погода ждет новосибирцев на праздничных выходных (спойлер: так себе)

Какая погода ждет новосибирцев на праздничных выходных 12-14 июня
Которые выходные подряд погода в Новосибирске не спешит радовать летней погодой. Мы изучили прогнозы синоптиков разных сервисов, чтобы понять, какие выходные ждут новосибирцев.
Согласно информации сервиса «Гисметео», в субботу и воскресенье будет почти как сегодня. А вот в выходной — понедельник, 14 июня, столбики термометров покажут выше
В свою очередь, «Яндекс.Погода» дает аналогичный прогноз. Но есть и различия. Синоптики этого сервиса дают на следующие выходные гораздо более мягкий прогноз. По их информации, в субботу,
Центр погоды «Фобос», в отличие от коллег, предпочитает так далеко не загадывать и выдал прогноз лишь на пять ближайших дней. По этому прогнозу в субботу в Новосибирске будет до +19, в воскресенье — до +14 градусов. Затем «Фобос» прогнозирует постепенно нарастающее потепление, начиная с понедельника.
При этом очередная волна тепла уже идет в Новосибирск. Синоптики обещают жару до +32 градусов. Рассказываем, когда. А пока есть время подготовиться. Держите советы от врача, какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем. Спорим, вы не знали, что арбуз помогает загореть не менее красиво, чем морковь?