Изучаем, какая погода ждет новосибирцев на праздничных выходных (спойлер: так себе)

Которые выходные подряд погода в Новосибирске не спешит радовать летней погодой. Мы изучили прогнозы синоптиков разных сервисов, чтобы понять, какие выходные ждут новосибирцев.

Согласно информации сервиса «Гисметео», в субботу и воскресенье будет почти как сегодня. А вот в выходной — понедельник, 14 июня, столбики термометров покажут выше +20 градусов . Далее день ото дня будет всё горячее. Самым жарким днем будущей недели обещает стать четверг, 17 июня , когда воздух прогреется выше +30 градусов . Но эта радость будет недолгой: в субботу, 19 июня , в Новосибирске резко похолодает до +20, в воскресенье, 20 июня , дневной максимум и вовсе составит +12 градусов. При этом будет дуть сильный ветер — 15–18 м/с.