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В Новосибирск снова идет жара до +32 градусов. Рассказываем когда (рано не радуйтесь)

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

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В ближайшие дни в городе начнут расти дневные температуры

В ближайшие дни в городе начнут расти дневные температуры

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В Новосибирск снова идет жара до +32 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных и в начале следующей недели — они сделали прогноз с возвращением жары.

— Сейчас мы находимся в тыловой части за холодными фронтами. Поэтому у нас ночью и днем достаточно прохладно. С 13 и 14 июня начнет постепенно повышаться температура. Ночью небольшой облачный массив, с которым ожидаются осадки. Начало недели обещает быть очень жарким. 15-го и 16-го числа дневные температуры будут достигать +30... +32 градуса, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

12 июня в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6... +8 градусов. Днем +18... +20 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

13 июня в городе ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +9... +11 градусов. Днем +19... +21 градус. Ветер северный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с.

14 июня в Новосибирске ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +10... +12 градусов. Днем +23... +25 градусов. Ветер северо-западный 2–7 м/с.

Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.

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летопотеплениепрогноз погоды
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