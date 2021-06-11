В Новосибирск снова идет жара до +32 градусов. Рассказываем когда (рано не радуйтесь)

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных и в начале следующей недели — они сделали прогноз с возвращением жары.

— Сейчас мы находимся в тыловой части за холодными фронтами. Поэтому у нас ночью и днем достаточно прохладно. С 13 и 14 июня начнет постепенно повышаться температура. Ночью небольшой облачный массив, с которым ожидаются осадки. Начало недели обещает быть очень жарким. 15-го и 16-го числа дневные температуры будут достигать +30... +32 градуса, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.