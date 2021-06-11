В Новосибирск снова идет жара до +32 градусов. Рассказываем когда (рано не радуйтесь)

В Новосибирск снова идет жара до +32 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске на выходных и в начале следующей недели — они сделали прогноз с возвращением жары.
— Сейчас мы находимся в тыловой части за холодными фронтами. Поэтому у нас ночью и днем достаточно прохладно. С 13 и 14 июня начнет постепенно повышаться температура. Ночью небольшой облачный массив, с которым ожидаются осадки. Начало недели обещает быть очень жарким.
12 июня в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью
13 июня в городе ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью
14 июня в Новосибирске ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью
Начало июня порадовало сибиряков вполне приятной погодой — люди активно уезжали за город или выбирались загорать на пляж (не в офисе же сидеть). Мы решили посмотреть, что происходит на одном из самых популярных пляжей города — Центральном в Академгородке.