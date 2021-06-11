Единоросс Александр Морозов, попавший под следствие, готовится сдать депутатский мандат

Депутат Заксобрания Новосибирской области, член партии «Единая Россия» Александр Морозов обдумывает решение о сдаче своего мандата.

Как пояснил корреспонденту НГС вице-спикер Заксобрания от «Единой России» Андрей Панферов, говорить о том, что Александр Морозов сложил свои полномочия, — преждевременно.



— Он пока на стадии принятия решения сложить полномочия, но решение еще не принято. Сдачи мандата нет и заявления тоже нет, — добавил он.



В пресс-службе Заксобрания НСО сообщили, что не располагают такой информацией.

