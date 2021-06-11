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Единоросс Александр Морозов, попавший под следствие, готовится сдать депутатский мандат

Ранее ему избрали меру пресечения в виде запрета совершать некоторые действия

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Александр Морозов является главой комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам

Александр Морозов является главой комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам

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Депутат Заксобрания Новосибирской области, член партии «Единая Россия» Александр Морозов обдумывает решение о сдаче своего мандата.

Как пояснил корреспонденту НГС вице-спикер Заксобрания от «Единой России» Андрей Панферов, говорить о том, что Александр Морозов сложил свои полномочия, — преждевременно.

— Он пока на стадии принятия решения сложить полномочия, но решение еще не принято. Сдачи мандата нет и заявления тоже нет, — добавил он.

В пресс-службе Заксобрания НСО сообщили, что не располагают такой информацией.

До самого Александра Морозова и председателя Заксобрания Андрея Шимкива НГС не удалось дозвониться — депутаты не ответили на звонок.

Тем временем Тайга.инфо со ссылкой на свои источники пишет, что заявление от Александра Морозова все-таки есть.

На прошлой неделе на депутата Александра Морозова завели уголовное дело. Предполагается, что в 2019–2020 годах депутат помог подконтрольному ему Коченёвскому мясокомбинату получить грант на 41 миллион рублей от Минсельхоза по мошеннической схеме. Автором схемы получения средств от государства являлся Морозов, он же консультировал и реализацию этой схемы. Часть средств из этой суммы ушла по назначению, другую он присвоил себе.

В отношении Александра Морозова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Например, подходить к зданиям Коченёвской птицефабрики и Коченёвского мясокомбината ближе чем на 250 метров. Морозов возглавляет совет директоров Коченёвской птицефабрики. Александр Морозов впервые был избран депутатом регионального парламента в 1997 году.

О том, связаны ли уголовные дела Александра Морозова и другого депутата Заксобрания Валентина Сичкарёва, что может значить для региона преследование влиятельных депутатов и каких арестов ждать, — читайте в этой публикации НГС.

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