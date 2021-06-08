Власти предложили переименовать площадь Свердлова и развязку на Фрунзе — что считают горожане

Власти предложили переименовать улицы и площади в Новосибирске
Мэрия Новосибирска спросила мнения жителей города о переименовании ряда улиц и площадей — сегодня стало известно, что новосибирцы согласны только с одним предложением.
С чем жители согласились
Опрос на сайте «Мой Новосибирск» проходил со 2 по
Переименование без переименования
Также жителям предложили переименовать остановку «
Площадь Свердлова
Также важный вопрос был относительно переименования площади Свердлова. Эта идея родилась еще в марте, когда вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил назвать площадь в честь Александра Невского.
В апреле за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского выступило общество «Двуглавый Орёл» и новосибирское казачье общество. Активисты отправили председателю Заксобрания Андрею Шимкиву письмо, в котором предложили переименовать площадь и остановку «Площадь Свердлова» на «Храм Александра Невского» («Александро-Невский собор»). Площадь предложили назвать площадью Александра Невского либо Александровской. Таким образом, по мнению авторов письма, «объединятся имена трех выдающихся деятелей нашего государства»: святого князя Александра Невского, императора
Тогда против инициативы выступила вице-мэр Анна Терешкова, которая говорила о том, что уже были инициативы переименовать площадь в площадь Крячкова или дать остановке название филармонии
Сегодня вице-мэр также негативно выразилась по поводу переименований, написав на своей странице в Facebook: «Мне стыдно и больно, когда мужчинам нечем больше заняться, как переименовывать площади».
По итогам опроса, большинство проголосовавших (51%) выбрали ответ «не изменять наименование площадь
Называния и переименования — вечный вопрос дискуссий. Недавно на эту тему высказался доцент кафедры НГТУ Александр Гридчин. Он рассказал, почему здания должны носить имена знаменитых людей и зачем в Новосибирске внезапно вспомнили Сталина, именем которого решили назвать апарт-комплекс.