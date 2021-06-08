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Власти предложили переименовать площадь Свердлова и развязку на Фрунзе — что считают горожане

За семь дней проголосовали около 700 новосибирцев

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Новосибирцы проголосовали против переименования площади Свердлова

Новосибирцы проголосовали против переименования площади Свердлова

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Власти предложили переименовать улицы и площади в Новосибирске

Мэрия Новосибирска спросила мнения жителей города о переименовании ряда улиц и площадей — сегодня стало известно, что новосибирцы согласны только с одним предложением.

С чем жители согласились

Опрос на сайте «Мой Новосибирск» проходил со 2 по 8 июня. В частности, у жителей спрашивали, хотели бы они присвоить наименование «площадь Бартини» (в честь авиаконструктора Роберто Бартини) территории транспортной развязки улицы Фрунзе и улицы Ипподромской в Центральном районе. Большинство проголосовавших поддержали инициативу (за проголосовали 40,5%, против — 32%, затруднились ответить 27%).

Переименование без переименования

Также жителям предложили переименовать остановку «ул. Королёва» в Дзержинском районе на «ул. Королёва». Смысл в том, что она называлась так в честь директора завода точного машиностроения М. Н. Королёва. Предполагается, что новое название (несмотря на то, что они абсолютно одинаковые) будет уже в честь ученого, основоположника практической космонавтики С. П. Королёва. В этом вопросе большинство ответили «нет» (42%). Ответ «да» выбрали 32%. 25% затруднились ответить на этот вопрос.

Площадь Свердлова

Также важный вопрос был относительно переименования площади Свердлова. Эта идея родилась еще в марте, когда вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил назвать площадь в честь Александра Невского.

В апреле за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского выступило общество «Двуглавый Орёл» и новосибирское казачье общество. Активисты отправили председателю Заксобрания Андрею Шимкиву письмо, в котором предложили переименовать площадь и остановку «Площадь Свердлова» на «Храм Александра Невского» («Александро-Невский собор»). Площадь предложили назвать площадью Александра Невского либо Александровской. Таким образом, по мнению авторов письма, «объединятся имена трех выдающихся деятелей нашего государства»: святого князя Александра Невского, императора Александра III и маршала авиации Александра Покрышкина.

Тогда против инициативы выступила вице-мэр Анна Терешкова, которая говорила о том, что уже были инициативы переименовать площадь в площадь Крячкова или дать остановке название филармонии им. Каца. Но единого мнения у жителей нет.

Сегодня вице-мэр также негативно выразилась по поводу переименований, написав на своей странице в Facebook: «Мне стыдно и больно, когда мужчинам нечем больше заняться, как переименовывать площади».

По итогам опроса, большинство проголосовавших (51%) выбрали ответ «не изменять наименование площадь им. Свердлова». 32% решили, что площадь можно переименовать в площадь им. Александра Невского — в честь князя Александра Невского. 10% выбрали название Александровская площадь (объединяющая имена князя Александра Невского, императора Александра III, маршала авиации Александра Покрышкина). Около 6% выбрали вариант «Новониколаевская площадь». 1,5% участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.

Называния и переименования — вечный вопрос дискуссий. Недавно на эту тему высказался доцент кафедры НГТУ Александр Гридчин. Он рассказал, почему здания должны носить имена знаменитых людей и зачем в Новосибирске внезапно вспомнили Сталина, именем которого решили назвать апарт-комплекс.

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улицы Новосибирска
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