Сталин-хауз. Или почему в Новосибирске неправильно ценят историю — колонка доцента кафедры НГТУ

Иосиф Виссарионович, отбывая ссылку в Нарыме (Томская область), жил у пожилой русской четы. Он успел за время ссылки присмотреться, почувствовать и понять, чем живет и дышит русский человек. До конца своих дней он считал себя русским. Разумеется, он уважал и другие народы и страны, в частности, Великобританию и США, как союзников по антигитлеровской коалиции. Но при всем этом, ему не могла даже в голову прийти идея называть какой-либо дом в СССР английским словом «хаус». Как и любому англичанину не придет в голову называть какое-либо строение в Англии «домом», как в России.



Современному поколению Новосибирска слово «хаус» понятно, и не вызывает отторжения. Старшему поколению, конечно, режет ухо. Потому что непонятно, почему «супермаркет», а не «универмаг», «мультиплекс», а не «кинотеатр», «плаза», а не «торговый центр». Язык поколения сменился, стал более интернациональным. Мне, например, для того, чтобы понять, что означает «апарт-комплекс», пришлось залезть в Википедию. Но даже Википедия, полагаю, не прояснит, что же именно задумывали те, кто строил и проектировал этот комплекс. Для этого потребовалось бы залезть уже не в Википедию, а в мозги этим людям.

