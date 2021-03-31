Сталин-хауз. Или почему в Новосибирске неправильно ценят историю — колонка доцента кафедры НГТУ

Иногда кажется, что названия зданиям, объектам и комплексам в Новосибирске дают в рандомном порядке. Так, у нас есть и «Милк-хауз», и «Бэтмен» (пусть и в простонародье). Доцент кафедры НГТУ увидел в городе апарт-комплекс под названием «Сталин-хауз» и очень этому удивился. Почему здания должны носить имена знаменитых людей и зачем в Новосибирске внезапно вспомнили Сталина — читайте размышления в авторской колонке Александра Гридчина.
Не так давно в прессе промелькнуло сообщение, что на левом берегу, в районе площади Станиславского, достроили апарт-комплекс под названием «Сталин-хаус». На меня, родившегося и выросшего в СССР, такое сочетание имени И. В. Джугашвили (Сталина) и иностранного слова «хаус» произвело странное впечатление. Как соединение чего-то такого, что не может быть соединено, даже чисто теоретически.
Иосиф Виссарионович, отбывая ссылку в Нарыме (Томская область), жил у пожилой русской четы. Он успел за время ссылки присмотреться, почувствовать и понять, чем живет и дышит русский человек. До конца своих дней он считал себя русским. Разумеется, он уважал и другие народы и страны, в частности, Великобританию и США, как союзников по антигитлеровской коалиции. Но при всем этом, ему не могла даже в голову прийти идея называть какой-либо дом в СССР английским словом «хаус». Как и любому англичанину не придет в голову называть какое-либо строение в Англии «домом», как в России.
Современному поколению Новосибирска слово «хаус» понятно, и не вызывает отторжения. Старшему поколению, конечно, режет ухо. Потому что непонятно, почему «супермаркет», а не «универмаг», «мультиплекс», а не «кинотеатр», «плаза», а не «торговый центр». Язык поколения сменился, стал более интернациональным. Мне, например, для того, чтобы понять, что означает «апарт-комплекс», пришлось залезть в Википедию. Но даже Википедия, полагаю, не прояснит, что же именно задумывали те, кто строил и проектировал этот комплекс. Для этого потребовалось бы залезть уже не в Википедию, а в мозги этим людям.
С другой стороны, понятно, что само здание построено в районе города, где преобладает историческая застройка в архитектурном стиле, именуемом «Сталинский ампир». И чтобы быть адекватным этой застройке, архитекторы попытались воссоздать этот стиль, но уже в современных материалах. Можно с удовлетворением констатировать, что это им удалось. Поэтому название комплекса «Сталин-хаус» относится, скорее, не к личности самого Иосифа Виссарионовича, а к тому архитектурному стилю, который был характерен для его эпохи. Но кого сейчас интересует поиск таких глубоких смыслов? Если на доме написано: «Сталин», значит, мы вновь почитать его стали? Что ж это значит — вернулась эпоха? Это прекрасно, иль, может быть, плохо?
Однозначно судить об этом, конечно, очень трудно. Но на моей памяти есть только одно здание в Новосибирске, которое когда-то носило имя Сталина. Это Дом культуры имени Октябрьской революции, расположенный напротив театра «Красный факел». Несмотря на обилие имен разных советских партийных деятелей (В.И. Ленина, С.М. Кирова, А.А. Жданова, С.В. Косиора, М.С. Урицкого и многих других), имя Сталина было убрано с карты города. И случилось это, конечно, в хрущевскую «оттепель».
Однако имя Сталина, как и имена многих других выдающихся деятелей своих эпох, невозможно вычеркнуть из истории. «Сталинской» именуют целую эпоху жизни страны. Тем не менее, история у страны всегда одна, была, есть и будет. Есть имена людей, известные и неизвестные. Можно поменять к ним отношение, но нельзя их изменить. Поскольку они уже в прошлом. Как и деяния этих людей, память о которых хранит история.
Современная эпоха характерна тем, что объектам городской застройки, как жилой, так и промышленной, люди стремятся давать имена выдающихся людей. Например, международный аэропорт Новосибирска носит имя А. И. Покрышкина — выдающегося военного летчика времен Великой Отечественной войны. Дома жилого комплекса «Флотилия» носят имена прославленных адмиралов российского флота. Тем самым мы, их потомки, отдаем дань памяти этим людям и их деяниям. Так поступает, и так должна поступать любая уважающая себя нация, любой уважающий себя народ.
Почему же тогда имена этих великих российских людей произвольным образом смешивают с англицизмами? Мне кажется, это идет от недостатка культуры. Культурный человек будет уважительно относиться к другим нациям и другим языкам и культурам. Но и свой язык, и свою культуру он тоже будет ценить и уважать. И это общеизвестная истина: если ты сам себя не уважаешь, тебя никто не будет уважать. Потому как не за что.
В заключение могу с радостью констатировать, что эпоха безраздельного преклонения перед английским языком, начавшаяся в 1990-е, постепенно уходит в прошлое. Мы слишком долго ругали и продолжаем ругать свою страну, свою историю и самих себя. Так долго, что стала просыпаться законная потребность гордиться своей страной и историей. Потому что без этого никакого движения вперед не может быть. Без этого люди не могут мечтать. А без мечты не сможет реализоваться ни одна цель. Ни великая, ни средняя, ни даже самая малая.
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