Старейшую городскую аптеку поставили на металлические «костыли» — грозит ли что-то зданию?

В феврале на здании старейшей городской аптеки на Красном проспекте, 15/1 со стороны соседней стройплощадки появились металлические конструкции-подпорки.



В Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области пояснили, что временные подпорные элементы были согласованы в конце марта прошлого года. Но есть ли в здании повреждения или это профилактическая мера, в ведомстве не уточнили.



— Угроза разрушения объекта культурного наследия отсутствует, ведется систематический геотехнический мониторинг за состоянием объекта культурного наследия, — заверили в инспекции.

