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Старейшую городскую аптеку поставили на металлические «костыли» — грозит ли что-то зданию?

Рядом со зданием идет стройка, а в самой аптеке постоянно идет геотехнический мониторинг

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Конструкции на здании появились со стороны соседней стройки

Конструкции на здании появились со стороны соседней стройки

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Старейшую аптеку Новосибирска рядом с масштабной стройкой укрепили «костылями»

В феврале на здании старейшей городской аптеки на Красном проспекте, 15/1 со стороны соседней стройплощадки появились металлические конструкции-подпорки.

В Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области пояснили, что временные подпорные элементы были согласованы в конце марта прошлого года. Но есть ли в здании повреждения или это профилактическая мера, в ведомстве не уточнили.

— Угроза разрушения объекта культурного наследия отсутствует, ведется систематический геотехнический мониторинг за состоянием объекта культурного наследия, — заверили в инспекции.

Рядом со зданием аптеки по улице Чаплыгина строят 14-этажный отель с подземным паркингом.

Здание аптеки построено в начале XX века в стиле модерн — в нем тогда была выстроена, наверное, вся историческая часть проспекта, в 1900-х называвшегося Николаевским. Оно принадлежало Надежде Бузолиной и было доходным домом: помещения здесь арендовали магазин обуви известного томского купца Леонтия Желябо, торговый синдикат «Алтайский мукомол» и Русский банк для внешней торговли. А в 1913 году по решению Городской думы здесь открылась «вольная», позже «народная», то есть муниципальная аптека. Сегодня она считается старейшей аптекой в городе и одной из немногих, работающих круглосуточно.

В 2017 году НГС публиковал фоторепортаж из аптеки.

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