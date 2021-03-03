Старейшую городскую аптеку поставили на металлические «костыли» — грозит ли что-то зданию?

Старейшую аптеку Новосибирска рядом с масштабной стройкой укрепили «костылями»
В феврале на здании старейшей городской аптеки на Красном
В Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области пояснили, что временные подпорные элементы были согласованы в конце марта прошлого года. Но есть ли в здании повреждения или это профилактическая мера, в ведомстве не уточнили.
— Угроза разрушения объекта культурного наследия отсутствует, ведется систематический геотехнический мониторинг за состоянием объекта культурного наследия, — заверили в инспекции.
Рядом со зданием аптеки по улице Чаплыгина строят 14-этажный отель с подземным паркингом.
Здание аптеки построено в начале XX века в стиле модерн — в нем тогда была выстроена, наверное, вся историческая часть проспекта, в 1900-х называвшегося Николаевским. Оно принадлежало Надежде Бузолиной и было доходным домом: помещения здесь арендовали магазин обуви известного томского купца Леонтия Желябо, торговый синдикат «Алтайский мукомол» и Русский банк для внешней торговли. А в 1913 году по решению Городской думы здесь открылась «вольная», позже «народная», то есть муниципальная аптека. Сегодня она считается старейшей аптекой в городе и одной из немногих, работающих круглосуточно.
В 2017 году НГС публиковал фоторепортаж из аптеки.