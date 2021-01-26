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В Новосибирске решили изучить старую кирпичную башню недалеко от берега Оби — ее просят признать памятником

В 2019 году местный депутат назвал ее «халабудой»

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Насосная станция построена в 1916 году вместе с комплексом городской хладобойни

Насосная станция построена в 1916 году вместе с комплексом городской хладобойни

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В Новосибирске изучат старую кирпичную башню на 2-й Лодочной

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области объявила об изучении старой кирпичной башни на улице 2-й Лодочной — ее попросили признать памятником.

Как указано в сообщении госинспекции, эксперты будут устанавливать историко-культурную ценность постройки до апреля 2021 года. Работы организовали по заявлению, автор которого не называется. По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, который обращался с инициативой по сохранению башни еще в 2019 году, заявление 15 декабря по просьбе местных жителей направлял депутат горсовета Сергей Бойко.

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— Предположительно это здание было одной из насосных станций комплекса мясохладобойни, которую построили в 1916 году, — написал депутат в своем обращении к госинспекции (копия имеется в распоряжении НГС). — Вместе с ним были построены системы водоснабжения и канализации, питающие промышленную зону.

Депутат горсовета по округу № 7 Антон Тыртышный, на территории которого находится башня, в 2019 году усомнился в ценности здания, назвав его «халабудой». По его мнению, включение здания в перечень памятников может встать на пути расселения частного сектора в этой части города и комплексной реконструкции территории.

Госинспекция изучит башню, которую просят включить в число местных памятников, с 2019 года

Госинспекция изучит башню, которую просят включить в число местных памятников, с 2019 года

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В конце прошлого года стало известно, что в перечень памятников предложили внести маленькую подстанцию на улице Маковского. Эксперт признал, что здание представляет ценность для города.

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Сергей Бойкопамятники архитектуры
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