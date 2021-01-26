В Новосибирске решили изучить старую кирпичную башню недалеко от берега Оби — ее просят признать памятником

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области объявила об изучении старой кирпичной башни на улице 2-й Лодочной — ее попросили признать памятником.



Как указано в сообщении госинспекции, эксперты будут устанавливать историко-культурную ценность постройки до апреля 2021 года. Работы организовали по заявлению, автор которого не называется. По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, который обращался с инициативой по сохранению башни еще в 2019 году, заявление 15 декабря по просьбе местных жителей направлял депутат горсовета Сергей Бойко.

