В Новосибирске решили изучить старую кирпичную башню недалеко от берега Оби — ее просят признать памятником

В Новосибирске изучат старую кирпичную башню на
Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области объявила об изучении старой кирпичной башни на улице
Как указано в сообщении госинспекции, эксперты будут устанавливать историко-культурную ценность постройки до апреля 2021 года. Работы организовали по заявлению, автор которого не называется. По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, который обращался с инициативой по сохранению башни еще в 2019 году, заявление 15 декабря по просьбе местных жителей направлял депутат горсовета Сергей Бойко.
— Предположительно это здание было одной из насосных станций комплекса мясохладобойни, которую построили в 1916 году, — написал депутат в своем обращении к госинспекции (копия имеется в распоряжении НГС). — Вместе с ним были построены системы водоснабжения и канализации, питающие промышленную зону.
Депутат горсовета по округу
В конце прошлого года стало известно, что в перечень памятников предложили внести маленькую подстанцию на улице Маковского. Эксперт признал, что здание представляет ценность для города.