Депутат и церковь предложили переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Кто за и кто против

Площадь Свердлова предложили переименовать в площадь Александра Невского
Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Кроме того, по его мнению, именем Александра Невского должна называться и остановка общественного транспорта в центре города. Инициативу он озвучил Бердскому митрополиту Никодиму. А тот, в свою очередь, обратился к мэру Анатолию Локтю с просьбой рассмотреть такую возможность. Мы спросили политиков, историков и архитекторов, какое должно быть название у одной из центральных площадей Новосибирска и стоит ли вообще что-то менять.
Площадь Свердлова в центре Новосибирска названа в честь большевика, председателя ВЦИК Якова Свердлова. Почти весь ансамбль площади создан архитектором Андреем Крячковым.
Анна Терешкова, начальник департамента культуры и молодежной политики мэрии Новосибирска:
— Я как житель Новосибирска категорически против менять историю. У нас и так маленькая история города Новосибирска. И зачем постоянно переименовывать? Я за то, чтобы давать имена новым улицам, новым площадям. В свое время мы дали название Южной площади — теперь она называется площадь Будагова. Мы назвали парк «Михайловской набережной». То есть именно в честь основателей нашего города. Я все-таки за такие наименования, когда мы именуем новые места. А переименовывать что-то — для меня это открывать ящик Пандоры. У нас в городе всегда будет очень много претензий к тому, как что называют. Мы никогда не придем ни к какому конструктиву. А старые названия — это всё равно наша история, какой бы она ни была. Кому-то она нравится, кому-то не нравится.
Действительно, люди много раз обращались по переименованию площади Свердлова. Ее предлагали назвать и площадь Крячкова, и площадь, остановка в том числе, филармонии
Игорь Маранин, историк, автор книги «Мифосибирск»:
— Я сторонник переименования площади, потому что считаю, что топонимы Новосибирска должны иметь отношение к истории города. Свердлов к нашей истории не имеет никакого отношения. Но если переименовывать, то я бы называл ее все-таки не площадью Александра Невского, а площадью Крячкова. Тем более там стоит его памятник и дома, которые построил архитектор.
Почему против переименования площади в площадь Александра Невского? По той же причине. Потому что я за то, чтобы имена, которые оставили след в истории Новосибирска, остались и на его карте. Тем более у нас очень мало сделано для того, чтобы увековечить память Крячкова.
Я против массовых переименований в зависимости от политических, идеологических ситуаций. Мне неясно, какое отношение к городу имело множество людей. Я, кстати, не против увековечивания памяти Кирова, хоть и чрезмерного. Он хоть какое-то время здесь был. Поэтому у меня подход не идеологический, а краеведческий, скажем так.
Игорь Поповский, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ и член градостроительного совета мэрии Новосибирска:
— Если подано предложение, то существует регламент: рассмотрение в комиссии по переименованию, а потом, если будет принято решение, голосование. Лично меня данное переименование никак ничем не волнует. В свое время я выступал за переименование именем архитектора Крячкова. Но при голосовании это предложение было не принято.
Теперь, видимо, это не так актуально, поскольку уже есть сквер Крячкова. Однако были предложения ветеранов назвать ее площадью Победы, так как там
Анна Наволоцкая, доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Сибстрина:
— Город — это как бы такая бумага, на которой каждое время пишет свою историю. И город интересен своим разнообразием, когда сохраняются какие-то элементы его истории в его названиях, архитектуре. Эта сложность привлекает внимание, делает город городом. Поэтому, с одной стороны, не хочется вырубать такие пласты (у этой площади, кстати, было другое историческое название — Базарная площадь, и Красный проспект назывался Николаевским проспектом).
С другой стороны, у нас много таких имен: Ленин, Дзержинский, Красин. А мы совершенно забыли своих собственных героев, благодаря которым сформировался наш город. Жернаков, например, Литвинов. Сколько сделал для нашего города Жернаков, не сделал ни один мэр нашего города. Благодаря ему Алтайская железная дорога прошла через Новониколаевск тогда, когда было несколько вариантов. Именно поэтому у нас сложился такой мультимодальный узел уже в начале
Понятно, что эти советы были очень активными в увековечивании и переименовании. Но получился большой перегиб. Так что в этой ситуации я за то, чтобы городу возвращать какие-то другие имена.
Рядом собор Александра Невского, первое каменное здание (если не брать во внимание Фёдоровские бани). Это первое каменное здание, с которого начинался город. Собор посвящен
Что еще хотели переименовать в Новосибирске?
В 2016 году лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Новосибирск в Новониколаевск.
В 2018 году аэропорту Толмачёво присвоили имя советского летчика Александра Покрышкина.
В 2015 году власти решили переименовать Каменскую магистраль, сделав ее продолжением Ипподромской.