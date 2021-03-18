Депутат и церковь предложили переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. Кто за и кто против

Действительно, люди много раз обращались по переименованию площади Свердлова. Ее предлагали назвать и площадь Крячкова, и площадь, остановка в том числе, филармонии им. Каца , и Невского. То есть, понимаете, единогласного мнения у жителей нет. И когда мы запускали голосование и смотрели результаты, у нас постоянно мнения горожан расходились. Вопрос о переименовании мы не принимали именно потому, что не было ни одного предложения, которое бы набрало более 70% голосов жителей.

Игорь Маранин, историк, автор книги «Мифосибирск»:

— Я сторонник переименования площади, потому что считаю, что топонимы Новосибирска должны иметь отношение к истории города. Свердлов к нашей истории не имеет никакого отношения. Но если переименовывать, то я бы называл ее все-таки не площадью Александра Невского, а площадью Крячкова. Тем более там стоит его памятник и дома, которые построил архитектор.



Почему против переименования площади в площадь Александра Невского? По той же причине. Потому что я за то, чтобы имена, которые оставили след в истории Новосибирска, остались и на его карте. Тем более у нас очень мало сделано для того, чтобы увековечить память Крячкова.

