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Вернется ли в Новосибирск летняя жара? Изучаем прогноз погоды на неделю

Нас снова ждет резкое похолодание

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В начале недели будет тепло и ясно

В начале недели будет тепло и ясно

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Какая погода ждет жителей Новосибирска в ближайшую неделю

Погода в Новосибирске на прошедшей неделе была неустойчивой: несколько дней город плавился под палящим солнцем, а затем пришло резкое похолодание с дождями и грозами. Мы изучили данные популярных погодных сервисов, чтобы узнать, вернется ли в ближайшие дни настоящее летнее тепло.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели ожидается теплым и безоблачным, в понедельник и вторник воздух прогреется до +25... +27 градусов по Цельсию. Однако уже в среду, 9 июня, в городе снова похолодает до +17 градусов. Осадков не ожидается.

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Сайт Gismeteo.ru сообщает, что в ближайшие двое суток будет тепло и ясно, но в среду ожидается дождь и похолодание. Низкие температуры продержатся до пятницы, а уже в субботу, 12 июня, столбик термометра поднимется до +20 градусов. В остальные дни осадков не ожидается.

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По данным центра «Фобос», дождей на грядущей неделе в Новосибирске не ожидается. Однако температурный фон будет неустойчивым: если в понедельник и вторник воздух прогреется до +23... +25 градусов, то затем похолодает до +15... +17 градусов. Потеплеет до +22 только к воскресенью.

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Ранее синоптики рассказали, что в июне температура в Новосибирске будет выше нормы на 1–1,5 градуса. Однако в первой половине месяца вероятны дожди и грозы.

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осадкипогода в Новосибирскепохолодание
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