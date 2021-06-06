Вернется ли в Новосибирск летняя жара? Изучаем прогноз погоды на неделю

Погода в Новосибирске на прошедшей неделе была неустойчивой: несколько дней город плавился под палящим солнцем, а затем пришло резкое похолодание с дождями и грозами. Мы изучили данные популярных погодных сервисов, чтобы узнать, вернется ли в ближайшие дни настоящее летнее тепло.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели ожидается теплым и безоблачным, в понедельник и вторник воздух прогреется до +25... +27 градусов по Цельсию. Однако уже в среду, 9 июня , в городе снова похолодает до +17 градусов . Осадков не ожидается.