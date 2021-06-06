Вернется ли в Новосибирск летняя жара? Изучаем прогноз погоды на неделю

Какая погода ждет жителей Новосибирска
Погода в Новосибирске на прошедшей неделе была неустойчивой: несколько дней город плавился под палящим солнцем, а затем пришло резкое похолодание с дождями и грозами. Мы изучили данные популярных погодных сервисов, чтобы узнать, вернется ли в ближайшие дни настоящее летнее тепло.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели ожидается теплым и безоблачным, в понедельник и вторник воздух прогреется
Сайт Gismeteo.ru сообщает, что в ближайшие двое суток будет тепло и ясно, но в среду ожидается дождь и похолодание. Низкие температуры продержатся до пятницы, а уже в субботу,
По данным центра «Фобос», дождей на грядущей неделе в Новосибирске не ожидается. Однако температурный фон будет неустойчивым: если в понедельник и вторник воздух прогреется
Ранее синоптики рассказали, что в июне температура в Новосибирске будет выше нормы