К Новосибирску приближается холодный фронт — температура воздуха резко понизится

В Новосибирске на этой неделе, с 3 по 5 июня , начнется похолодание. В субботу температура днем опустится до +15 градусов .



— Холодный атмосферный фронт находится на северо-западе Новосибирской области, очень медленно он опускается на Новосибирск. Начнет развиваться облачность, пойдут осадки ливневого, грозового характера. С прохождением фронта будет усиливаться ветер. Самый холодный день — 5 июня , циклон будет над нами, и ночью и днем ожидается некомфортная погода, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.