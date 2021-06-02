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К Новосибирску приближается холодный фронт — температура воздуха резко понизится

В городе ожидают грозы и сильный ветер

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В Новосибирске три дня будет лить дождь

В Новосибирске три дня будет лить дождь

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Ночью на выходных в Новосибирске похолодает до +5 градусов

В Новосибирске на этой неделе, с 3 по 5 июня, начнется похолодание. В субботу температура днем опустится до +15 градусов.

— Холодный атмосферный фронт находится на северо-западе Новосибирской области, очень медленно он опускается на Новосибирск. Начнет развиваться облачность, пойдут осадки ливневого, грозового характера. С прохождением фронта будет усиливаться ветер. Самый холодный день — 5 июня, циклон будет над нами, и ночью и днем ожидается некомфортная погода, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

3 июня, в четверг, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Возможен северо-восточный ветер скоростью 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура днем составит +22… +24 градуса, ночью +12… +14 градусов.

В пятницу днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Синоптики предупреждают о северо-западном ветре силой 4–9 м/с ночью, местами с порывами до 14 м/с, и 9–14 м/с днем. Температура опустится ночью до +10… +12 градусов, а днем составит +19… +21 градус.

5 июня ночью и днем возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер скоростью 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Температура днем составит +15… +17 градусов, ночью +5… +7 градусов.

Накануне, 1 июня, новосибирцы встретили лето в парках и центре города. Посмотрите на 10 снимках фотокорреспондента НГС, как люди радовались теплу.

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