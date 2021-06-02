К Новосибирску приближается холодный фронт — температура воздуха резко понизится

Ночью на выходных в Новосибирске похолодает до
В Новосибирске на этой неделе, с 3 по
— Холодный атмосферный фронт находится на северо-западе Новосибирской области, очень медленно он опускается на Новосибирск. Начнет развиваться облачность, пойдут осадки ливневого, грозового характера. С прохождением фронта будет усиливаться ветер. Самый холодный день —
3 июня, в четверг, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Возможен северо-восточный ветер скоростью
В пятницу днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Синоптики предупреждают о северо-западном ветре силой
5 июня ночью и днем возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер скоростью
Накануне, 1 июня, новосибирцы встретили лето в парках и центре города. Посмотрите на 10 снимках фотокорреспондента НГС, как люди радовались теплу.