В Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания — у него был коронавирус

В Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания Вячеслав Журавлев
Сегодня ночью, 5 июня, в Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания НСО и председатель Совета ветеранов региона Вячеслав Васильевич Журавлев.
— Коронавирус у него был. Он много лет, примерно 25, был председателем Совета ветеранов. Последние
По его словам, Вячеслава Журавлева госпитализировали в больницу около недели назад, врачи говорили, что у него было двустороннее воспаление легких. В последние два дня мужчина был в реанимации на искусственной вентиляции легких. Дата прощания с бывшим депутатом пока неизвестна.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Вячеслава Васильевича.
Этой весной от последствий коронавируса скончался бизнесмен Дмитрий Жерноклев. Мужчине было
На этой неделе стало известно, что в Новосибирской области стали чаще госпитализировать пожилых людей с коронавирусом. Из-за этого в городе решили открыть два ковид-госпиталя при двух больницах.