В Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания — у него был коронавирус

Сегодня ночью, 5 июня, в Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания НСО и председатель Совета ветеранов региона Вячеслав Васильевич Журавлев.

— Коронавирус у него был. Он много лет, примерно 25, был председателем Совета ветеранов. Последние 10 лет — депутатом Заксобрания. Он был полковником запаса, очень ответственный человек, требовательный. Его люди уважали. Как депутат очень отзывчивый, старался всем помочь, чем может, — рассказал НГС депутат Законодательного собрания НСО Вадим Агеенко.