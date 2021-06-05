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В Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания — у него был коронавирус

Вячеславу Журавлеву было 80 лет

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Вячеслав Журавлев 10 лет был депутатом Заксобрания

Вячеслав Журавлев 10 лет был депутатом Заксобрания

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В Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания Вячеслав Журавлев

Сегодня ночью, 5 июня, в Новосибирске скончался бывший депутат Заксобрания НСО и председатель Совета ветеранов региона Вячеслав Васильевич Журавлев.

— Коронавирус у него был. Он много лет, примерно 25, был председателем Совета ветеранов. Последние 10 лет — депутатом Заксобрания. Он был полковником запаса, очень ответственный человек, требовательный. Его люди уважали. Как депутат очень отзывчивый, старался всем помочь, чем может, — рассказал НГС депутат Законодательного собрания НСО Вадим Агеенко.

По его словам, Вячеслава Журавлева госпитализировали в больницу около недели назад, врачи говорили, что у него было двустороннее воспаление легких. В последние два дня мужчина был в реанимации на искусственной вентиляции легких. Дата прощания с бывшим депутатом пока неизвестна.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Вячеслава Васильевича.

Этой весной от последствий коронавируса скончался бизнесмен Дмитрий Жерноклев. Мужчине было 49 лет.

На этой неделе стало известно, что в Новосибирской области стали чаще госпитализировать пожилых людей с коронавирусом. Из-за этого в городе решили открыть два ковид-госпиталя при двух больницах.

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коронавирусдепутат ЗаксобранияСовет ветеранов
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