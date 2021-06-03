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В Новосибирск идет сильный ветер — МЧС рассылает предупреждения

Местами порывы будут достигать 22 м/с

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В ближайшие несколько дней температура продолжит снижаться

В ближайшие несколько дней температура продолжит снижаться

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Усиление ветра до 22 м/с ожидается в Новосибирске

МЧС разослало жителям региона предупреждение о том, что в ближайшие сутки ожидается усиление ветра.

— По данным Гидрометцентра, 4 июня по Новосибирской области днем ожидаются порывы ветра до 22 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

При возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели просят обращаться на единый телефон экстренных оперативных служб — 112.

В этом году лето в Новосибирске началось с хорошей погоды — на улице было солнечно и ясно. Однако уже сегодня температура воздуха существенно понизилась, как и предупреждали синоптики. Как жители города встретили теплые дни, смотрите в нашем фоторепортаже.

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МЧСпогода в Новосибирскесильный ветер
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