В Новосибирск идет сильный ветер — МЧС рассылает предупреждения

Усиление ветра до
МЧС разослало жителям региона предупреждение о том, что в ближайшие сутки ожидается усиление ветра.
— По данным Гидрометцентра, 4 июня по Новосибирской области днем ожидаются порывы ветра до
При возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели просят обращаться на единый телефон экстренных оперативных служб — 112.
В этом году лето в Новосибирске началось с хорошей погоды — на улице было солнечно и ясно. Однако уже сегодня температура воздуха существенно понизилась, как и предупреждали синоптики. Как жители города встретили теплые дни, смотрите в нашем фоторепортаже.