Ночью в Новосибирск придет очень сильный ветер

Грядущей ночью в области ожидается усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам СМС-сообщения с предупреждением.



— По данным Гидрометцентра, 28 мая по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с . Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее синоптики рассказали, что после похолодания, которое придет в Новосибирск уже завтра, установится аномальная жара.