Ночью в Новосибирск придет очень сильный ветер

Жителей Новосибирска предупредили о порывистом ветре
Грядущей ночью в области ожидается усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам СМС-сообщения с предупреждением.
— По данным Гидрометцентра,
Ранее синоптики рассказали, что после похолодания, которое придет в Новосибирск уже завтра, установится аномальная жара.
— Циклоны с одной стороны приносят с собой очень теплый воздух со Средней Азии, через Южный Урал воздух выносится на Новосибирскую область. Затем со смещением циклонов на восток в тыл заходит холодный воздух с районов Норильска, Салехарда. Таких циклонов много, они идут один за другим, стремительные выносы тепла
Вчера новосибирцы открыли пляжный сезон. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.