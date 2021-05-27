27 мая четверг
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.47
eur 89.94
Тема дняКому дадут пособия на детей от 8 до 17 лет?

Все новости

Все новости

Ночью в Новосибирск придет очень сильный ветер

Погода резко изменится

1 814
17Обсудить

Поделиться

Погода в городе остается изменчивой

Погода в городе остается изменчивой

Поделиться

Жителей Новосибирска предупредили о порывистом ветре

Грядущей ночью в области ожидается усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам СМС-сообщения с предупреждением.

— По данным Гидрометцентра, 28 мая по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее синоптики рассказали, что после похолодания, которое придет в Новосибирск уже завтра, установится аномальная жара.

— Циклоны с одной стороны приносят с собой очень теплый воздух со Средней Азии, через Южный Урал воздух выносится на Новосибирскую область. Затем со смещением циклонов на восток в тыл заходит холодный воздух с районов Норильска, Салехарда. Таких циклонов много, они идут один за другим, стремительные выносы тепла до 33–36 градусов сменяются потоками холода в ночные часы, даже до заморозков, — сообщали в пресс-центре новосибирского Гидрометцентра.

Вчера новосибирцы открыли пляжный сезон. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

погода в Новосибирскепорывистый ветерСМС-оповещение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...