Новосибирцев ждет аномальное тепло после предстоящего похолодания — когда будет меняться погода

В Новосибирской области, как и во всей Сибири, ожидаются резкие перепады температуры. В ближайшие дни, 27 и 28 мая, регион ждет похолодание, которое к началу следующей недели сменится аномальной жарой. Это происходит из-за нескольких циклонов, которые идут через территорию Западной Сибири.



— Особенно интересна ситуация на юге Западной Сибири. В Новосибирске, в Кемерово, в Алтайском крае температура на 7–8 градусов выше нормы в четверг, в Омской области — на 4–5 градусов выше нормы. Однако уже послезавтра будет на 2 градуса ниже нормы, затем, 29-го числа , — на 3–4 градуса ниже нормы. А потом вновь повышение температуры такое, что к 31-му числу в Омской области будет на 8–10 градусов выше нормы, в Новосибирске — на 5–7 градусов выше нормы, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.