Новосибирцев ждет аномальное тепло после предстоящего похолодания — когда будет меняться погода

В начале следующей недели температура в НСО достигнет
В Новосибирской области, как и во всей Сибири, ожидаются резкие перепады температуры. В ближайшие дни, 27 и 28 мая, регион ждет похолодание, которое к началу следующей недели сменится аномальной жарой. Это происходит из-за нескольких циклонов, которые идут через территорию Западной Сибири.
— Особенно интересна ситуация на юге Западной Сибири. В Новосибирске, в Кемерово, в Алтайском крае температура на 7–8 градусов выше нормы в четверг, в Омской области — на 4–5 градусов выше нормы. Однако уже послезавтра будет на
В Новосибирском гидрометцентре корреспонденту НГС рассказали, что через территорию Новосибирской области циклоны смещаются один за другим.
— Циклоны с одной стороны приносят с собой очень теплый воздух со Средней Азии, через южный Урал воздух выносится на Новосибирскую область. Затем со смещением циклонов на Восток в тыл заходит холодный воздух с районов Норильска, с Салехарда. Таких циклонов много, они идут один за другим, стремительные выносы тепла до 33–36 градусов сменяются потоками холода в ночные часы, даже до заморозков, — рассказали в пресс-центре метеоцентра.
В ближайшие сутки заморозков не ожидается, но похолодание всё равно будет. В ночные часы в Новосибирске температура опустится до
28 мая ожидается
Вчера, в самый жаркий день недели, новосибирцы отправились на городские пляжи, чтобы загореть на горячем песке и покупаться в холодной воде. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» (Бердский тупик) и Центральном пляже в Академгородке и подготовил для вас