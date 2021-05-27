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Новосибирцев ждет аномальное тепло после предстоящего похолодания — когда будет меняться погода

Скоро дневная температура снизится до +14 градусов, но после поднимется до +33 градусов

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Циклоны, которые влияют на характер погоды, будут сменять друг друга ближайшую неделю

Циклоны, которые влияют на характер погоды, будут сменять друг друга ближайшую неделю

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В начале следующей недели температура в НСО достигнет +33 градусов

В Новосибирской области, как и во всей Сибири, ожидаются резкие перепады температуры. В ближайшие дни, 27 и 28 мая, регион ждет похолодание, которое к началу следующей недели сменится аномальной жарой. Это происходит из-за нескольких циклонов, которые идут через территорию Западной Сибири.

— Особенно интересна ситуация на юге Западной Сибири. В Новосибирске, в Кемерово, в Алтайском крае температура на 7–8 градусов выше нормы в четверг, в Омской области — на 4–5 градусов выше нормы. Однако уже послезавтра будет на 2 градуса ниже нормы, затем, 29-го числа, — на 3–4 градуса ниже нормы. А потом вновь повышение температуры такое, что к 31-му числу в Омской области будет на 8–10 градусов выше нормы, в Новосибирске — на 5–7 градусов выше нормы, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Новосибирском гидрометцентре корреспонденту НГС рассказали, что через территорию Новосибирской области циклоны смещаются один за другим.

— Циклоны с одной стороны приносят с собой очень теплый воздух со Средней Азии, через южный Урал воздух выносится на Новосибирскую область. Затем со смещением циклонов на Восток в тыл заходит холодный воздух с районов Норильска, с Салехарда. Таких циклонов много, они идут один за другим, стремительные выносы тепла до 33–36 градусов сменяются потоками холода в ночные часы, даже до заморозков, — рассказали в пресс-центре метеоцентра.

В ближайшие сутки заморозков не ожидается, но похолодание всё равно будет. В ночные часы в Новосибирске температура опустится до +6... +8 градусов. Жара ослабнет 28–29 мая.

28 мая ожидается +14... +16 градусов в дневное время, а 29 мая будет +16... +18 градусов. Ветер стихнет и постепенно прекратятся осадки. К началу следующей недели снова будет +30... +33 градуса по Новосибирской области.

Вчера, в самый жаркий день недели, новосибирцы отправились на городские пляжи, чтобы загореть на горячем песке и покупаться в холодной воде. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» (Бердский тупик) и Центральном пляже в Академгородке и подготовил для вас 11 ярких кадров.

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жарапогодациклон
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