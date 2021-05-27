«Ко мне приезжает оценщик, меня затрясло»: мать-одиночку выселяют из единственного жилья

С чего начались ипотечные мучения Ольги Леонтьевой



В самом конце 2018 года 42-летняя Ольга Леонтьева взяла в банке «Открытие» ипотеку на однокомнатную квартиру в микрорайоне «Стрижи». Планировалось, что жить в квартире и рассчитываться будет сама Ольга с несовершеннолетней дочерью и своей пожилой мамой. Но мама женщины умерла в конце января 2019 года .



— У меня уже была закредитованность, но ситуация оказалась такой, что жить негде было. Банк дал кредит. Платеж — около 14,5 тысячи рублей в месяц. Платила нормально, хоть у меня была смена работы и падение дохода. В какой-то момент я вовремя не оплатила страховку, и банк поднял платеж почти до 19 тысяч . Это через год было. Во время смены работы была сложность с платежами... Хотела получить отсрочку из-за снижения дохода во время пандемии, как это допускал президент [Путин], но в банке отказали, сказав, что никто по этим причинам отсрочку не получает. Но тогда я выкрутилась, — заметила Ольга Леонтьева.

