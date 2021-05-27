«Ко мне приезжает оценщик, меня затрясло»: мать-одиночку выселяют из единственного жилья

Банк лишает сибирячку с ребенком единственной квартиры
В последнее время появляется много историй, когда банки пытаются забрать у своих клиентов ипотечные квартиры, если они в силу разных обстоятельств не могут своевременно гасить платежи. Причины для таких просрочек у всех разные, но действия банков почти всегда схожи: предусмотренные законом ипотечные каникулы людям дают неохотно или совсем не дают, а квартиры стараются побыстрее выставить на торги. Корреспондент НГС Илья Калинин в феврале
С чего начались ипотечные мучения Ольги Леонтьевой
В самом конце 2018 года
— У меня уже была закредитованность, но ситуация оказалась такой, что жить негде было. Банк дал кредит. Платеж — около
Решить проблему женщине не удалось, когда она столкнулась с настоящими трудностями: потеряла работу. В конце
— Я сорвала спину, мешки таскала. Вышла с больничного на два дня, а потом опять улетела на него. Рентген назначили — сказали, что у меня изменения в костях. Врач сказал, что работу лучше сменить, — заметила женщина.
Последний ипотечный платеж она внесла в январе
После этого Ольга Леонтьева попробовала взять ипотечные каникулы. Несколько раз она пыталась получить в банке информацию — по горячей линии и в отделении на площади Калинина. Консультировалась Ольга и в Центробанке, где подтвердили, что у нее есть такое право
Повторное заявление об ипотечных каникулах, уже письменное, Ольга Леонтьева отправила в «Открытие»
— Вместо этого день на пятый, по-моему, ко мне приезжает оценщик фотографировать квартиру. Я напугалась, меня затрясло. И от него я узнала, что надо было ехать и оформлять ипотечные каникулы через центральный офис, а не так, как я, — через отделение банка на площади Калинина. Тогда я поехала в центральный офис. Это уже было примерно в середине апреля, — рассказала женщина.
Очередная попытка получить ипотечные каникулы
В центральном офисе «Открытия», куда в итоге пришла женщина, ее внимательно выслушали и удивились тому, как банк быстро взялся за изъятие квартиры: с небольшой на тот момент просрочкой по оплате и без каких-то предложений по урегулированию ситуации.
— И вот этими словами они еще больше напугали меня. Я тоже не понимаю, что происходит. В центральном офисе я была дважды. На второй раз я заново привезла и подала пакет документов. Это
Женщина посетовала также на то, что ей пришлось тратить чуть ли не последние две с половиной тысячи рублей на выписку из ЕГРН, в которой бы указывалось о наличии или отсутствии у нее какого-либо жилья помимо ипотечной квартиры. Копия выписки из ЕГРН имеется в распоряжении редакции НГС.
— Эту справку я предоставляла в банк в апреле. В МФЦ мне одна из операторов сказала, что банк эти данные мог посмотреть сам, мол, у них есть доступ, и непонятно, зачем они меня заставляли ее делать, потому что она недешевая. И мне эту справку сделали чуть ли
В выписке из ЕГРН, пояснила женщина, указан ее дачный домик в СНТ «Пенсионер». Но дом недостроенный и не пригоден для проживания. Более того, дачный участок также находится в ипотеке, но у «Россельхозбанка». Правда, с этим банком женщина урегулировала вопрос о погашении долга.
— Когда мне давали [в банке «Открытие»] ипотеку на квартиру, домик этот уже был в ипотеке три года. По факту там стены и крыша… Но когда я осталась одна, то не смогла всё вытягивать. В «Россельхозбанке» пошли мне навстречу и предложили подписать мировое соглашение по дальнейшему погашению долга. Я уже выставила этот участок на продажу, чтобы рассчитаться с долгом, — рассказала женщина.
Примерно около недели назад Ольге Леонтьевой позвонили из банка «Открытие» и сообщили об отказе в предоставлении ипотечных каникул.
Когда можно рассчитывать на ипотечные каникулы
В одно из посещений банка «Открытие» Ольге Леонтьевой передали документ, который предназначался для внутреннего использования сотрудниками финансового учреждения. Как заметила женщина, бумагу эту ей дали для того, чтобы она могла собрать необходимый пакет документов к заявлению об ипотечных каникулах.
В документе сотрудникам банка разъясняется, при каких условиях клиенту выдаются ипотечные каникулы. Для этого необходимо, чтобы размер кредита не превышал
В разговоре с корреспондентом Ольга Леонтьева недоумевает: почему ей отказали в ипотечных каникулах, когда ее ситуация попадает под условия этого банковского документа по всем четырем указанным в нем пунктам?
Еще в одной банковской инструкции, которую продемонстрировала женщина, говорилось, что банк может запросить дополнительные документы в течение
Что говорят в банке «Открытие»
Специалист банка «Открытие» Александр Вайчунас, который приезжал фотографировать квартиру Ольги Леонтьевой и занимался ее вопросом, подтвердил корреспонденту НГС, что был у нее, но пояснять причины отказа не стал.
Корреспондент НГС обратился в банк «Открытие» с просьбой прокомментировать историю Ольги Леонтьевой. Банку была описана ситуация ипотечной заемщицы, а также то, что женщина живет с несовершеннолетним ребенком и у нее нет другого жилья, кроме этой квартиры.
— Банк «Открытие», как и другие банки-лидеры, в прошлом году активно предоставлял кредитные каникулы ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. К сожалению, в некоторых случаях это оказалось невозможно, поскольку клиенты не смогли документально подтвердить снижение своих доходов либо просто не предоставили необходимые документы. В указанном вами случае клиент действительно дважды подавал заявление на предоставление кредитных каникул и дважды по запросу банка не предоставил выписку из ЕГРН, которая входит в список документов, необходимых для предоставления кредитных каникул. На этом основании ему было отказано в предоставлении кредитных каникул, — пояснили в банке «Открытие» корреспонденту НГС.
В феврале 2021 года мы рассказывали историю матери-одиночки Елены Гордеевой, которая потеряла работу, а ее ипотечную квартиру хотел продать банк ВТБ. После публикации статьи банк решил пойти навстречу женщине и стал рассматривать варианты урегулирования проблемы без изъятия квартиры.