«Спаси завод»: в Москве задержали активистку, поддержавшую новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»

В Москве возле администрации президента за надпись на асфальте задержали участницу партии «Коммунисты России» Фатиму Хугаеву. Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект «ОВД-инфо».



По информации проекта, активистка сама сообщила о своем задержании. На асфальте она вывела надпись «Спаси завод», чтобы привлечь внимание к бедственному положению новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

На момент публикации новости, согласно информации «ОВД-инфо», Фатиму Хугаеву везли в отдел полиции «Китай-город». Будут ли ей вменять правонарушение, пока неизвестно.