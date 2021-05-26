«Спаси завод»: в Москве задержали активистку, поддержавшую новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»

В Москве возле администрации президента за надпись на асфальте задержали участницу партии «Коммунисты России» Фатиму Хугаеву. Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект «ОВД-инфо».
По информации проекта, активистка сама сообщила о своем задержании. На асфальте она вывела надпись «Спаси завод», чтобы привлечь внимание к бедственному положению новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».
На момент публикации новости, согласно информации «ОВД-инфо», Фатиму Хугаеву везли в отдел полиции «Китай-город». Будут ли ей вменять правонарушение, пока неизвестно.
Позднее к отделу полиции в Москве подошли четыре соратника Хугаевой, сообщает «ОВД-инфо». Всех активистов задержали.
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Один из задержанных соратников Фатимы Хугаевой Александр Зимбовский подтвердил корреспонденту НГС информацию об их задержании. По его словам, все активисты находятся в отделе полиции «Китай-город».
— Фатима спрашивала у полицейских, какой закон она нарушает тем, что пишет мелом на асфальте. Насколько я понимаю, убедительного ей ничего не ответили. А нам вообще не говорили, что мы задержанные — мы пошли в полицию, чтобы узнать, за что Фатиму задержали. О том, что нас опрашивают как доставленных, нам сообщили уже в полиции, — пояснил Александр.
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков, после чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.
В мае сотрудникам завода наконец выдали зарплату за март.