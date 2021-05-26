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«Спаси завод»: в Москве задержали активистку, поддержавшую новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»

Пока неясно, будут ли ей вменять правонарушение

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Позднее задержали еще четырех соратников активистки

Позднее задержали еще четырех соратников активистки

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В Москве возле администрации президента за надпись на асфальте задержали участницу партии «Коммунисты России» Фатиму Хугаеву. Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект «ОВД-инфо».

По информации проекта, активистка сама сообщила о своем задержании. На асфальте она вывела надпись «Спаси завод», чтобы привлечь внимание к бедственному положению новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

На момент публикации новости, согласно информации «ОВД-инфо», Фатиму Хугаеву везли в отдел полиции «Китай-город». Будут ли ей вменять правонарушение, пока неизвестно.

Позднее к отделу полиции в Москве подошли четыре соратника Хугаевой, сообщает «ОВД-инфо». Всех активистов задержали.

Обновление:

Один из задержанных соратников Фатимы Хугаевой Александр Зимбовский подтвердил корреспонденту НГС информацию об их задержании. По его словам, все активисты находятся в отделе полиции «Китай-город».

— Фатима спрашивала у полицейских, какой закон она нарушает тем, что пишет мелом на асфальте. Насколько я понимаю, убедительного ей ничего не ответили. А нам вообще не говорили, что мы задержанные — мы пошли в полицию, чтобы узнать, за что Фатиму задержали. О том, что нас опрашивают как доставленных, нам сообщили уже в полиции, — пояснил Александр.

Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.

В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.

В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков, после чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.

В мае сотрудникам завода наконец выдали зарплату за март.

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задержание активистовполиция«Тяжстанкогидропресс»
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