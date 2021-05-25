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«Я как по свинарнику иду с видом на оперный»: в центре Новосибирска снова стоит жуткая вонь

Неприятный запах окутал Красный проспект, улицу Ленина и прилегающие территории

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Похоже, в Новосибирске пора ввести масочный режим на постоянной основе. И речь не про коронавирус

Похоже, в Новосибирске пора ввести масочный режим на постоянной основе. И речь не про коронавирус

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Новосибирск окутала жуткая вонь

Вечером 25 мая жители Новосибирска в очередной раз ощутили сильную вонь. Смердящий запах ощущают прохожие на Красном проспекте, улице и площади Ленина и на прилегающих территориях.

— Я как по свинарнику иду с видом на оперный, — рассказывает читательница НГС.

Согласно информации сайта мониторинга качества воздуха Airvoice, на 20:00 уровень загрязнения воздуха вырос до 5 из 10 возможных пунктов, хотя еще час назад составлял три пункта.

Приборы зафиксировали ухудшение качества воздуха за последние часы

Приборы зафиксировали ухудшение качества воздуха за последние часы

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Ранее в Заксобрании НСО назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Среди них Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачёво (там есть не только биологические, но и химические отходы), Толмачёвские Согры и местные птицефабрики (отходы сливают без всяких очистных сооружений и необходимых мероприятий).

Неприятные запахи стали в Новосибирске нехорошей традицией. Предыдущий раз горожанам пришлось затыкать носы 15 мая. Возможно, состояние облегчат 10 необычных советов, которые мы собрали для вас.

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вонь в Новосибирске
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