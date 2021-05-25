«Я как по свинарнику иду с видом на оперный»: в центре Новосибирска снова стоит жуткая вонь

Новосибирск окутала жуткая вонь
Вечером 25 мая жители Новосибирска в очередной раз ощутили сильную вонь. Смердящий запах ощущают прохожие на Красном проспекте, улице и площади Ленина и на прилегающих территориях.
— Я как по свинарнику иду с видом на оперный, — рассказывает читательница НГС.
Согласно информации сайта мониторинга качества воздуха Airvoice, на 20:00 уровень загрязнения воздуха вырос до 5 из 10 возможных пунктов, хотя еще час назад составлял три пункта.
Ранее в Заксобрании НСО назвали 6 возможных источников плохого запаха в Новосибирске. Среди них Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачёво (там есть не только биологические, но и химические отходы), Толмачёвские Согры и местные птицефабрики (отходы сливают без всяких очистных сооружений и необходимых мероприятий).
Неприятные запахи стали в Новосибирске нехорошей традицией. Предыдущий раз горожанам пришлось затыкать носы