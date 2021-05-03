Как в Новосибирске отметят 9 Мая? Афиша в одной картинке — сохраните, это удобно

Праздничный парад состоится в центре Новосибирска, в нем примут участие 2112 военных и 55 единиц техники. Из-за этого в городе перекроют несколько улиц — план перекрытий смотрите на карте. Также во время парада закроют входы в метро на станции «Площадь Ленина». На трибуне со стороны памятника Ленину за шествием будут наблюдать 75 ветеранов , которые предварительно сдадут тест на ковид. Со стороны аркады смотреть за парадом смогут все желающие с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

