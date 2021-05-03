Как в Новосибирске отметят 9 Мая? Афиша в одной картинке — сохраните, это удобно

Новосибирцам разрешили прийти на парад и салют 9 мая 2021 года
В этом году День Победы, несмотря на коронавирусные ограничения, пройдет массово и празднично. Акцию «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате, зато на площади Ленина можно будет посмотреть на парад военных.
Рассказываем и показываем, куда можно будет сходить в этот день.
Праздничный парад состоится в центре Новосибирска, в нем примут участие
После парада в центре пройдет легкоатлетическая эстафета памяти маршала Александра Покрышкина. Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сбор участников начнется в 12:00. Соревнования продлятся до 14:00.
В 15:00 на площади Калинина установят камень на том месте, где в следующем году появится стела «Город трудовой доблести». Вечером новосибирцы смогут посмотреть военный салют на Михайловской набережной.
Город тем временем вовсю готовится к празднику. 30 апреля в Новосибирске заметили военную технику, которую проехала по МЖК. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что она примет участие в параде. А двумя днями ранее на набережной запустили залпы из пушек.