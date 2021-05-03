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Как в Новосибирске отметят 9 Мая? Афиша в одной картинке — сохраните, это удобно

Посмотреть парад смогут все желающие, а вот «Бессмертный полк» пройдет онлайн

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В параде примут участие более 2000 военных (и все уже поставили прививки от коронавируса)

В параде примут участие более 2000 военных (и все уже поставили прививки от коронавируса)

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Новосибирцам разрешили прийти на парад и салют 9 мая 2021 года

В этом году День Победы, несмотря на коронавирусные ограничения, пройдет массово и празднично. Акцию «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате, зато на площади Ленина можно будет посмотреть на парад военных.

Рассказываем и показываем, куда можно будет сходить в этот день.

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Праздничный парад состоится в центре Новосибирска, в нем примут участие 2112 военных и 55 единиц техники. Из-за этого в городе перекроют несколько улиц — план перекрытий смотрите на карте. Также во время парада закроют входы в метро на станции «Площадь Ленина». На трибуне со стороны памятника Ленину за шествием будут наблюдать 75 ветеранов, которые предварительно сдадут тест на ковид. Со стороны аркады смотреть за парадом смогут все желающие с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

После парада в центре пройдет легкоатлетическая эстафета памяти маршала Александра Покрышкина. Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сбор участников начнется в 12:00. Соревнования продлятся до 14:00.

В 15:00 на площади Калинина установят камень на том месте, где в следующем году появится стела «Город трудовой доблести». Вечером новосибирцы смогут посмотреть военный салют на Михайловской набережной.

Город тем временем вовсю готовится к празднику. 30 апреля в Новосибирске заметили военную технику, которую проехала по МЖК. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что она примет участие в параде. А двумя днями ранее на набережной запустили залпы из пушек.

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9 Мая«Бессмертный полк»парадДень Победы
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