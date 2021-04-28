Нас ждет световое шоу: военные готовят на 9 Мая фейерверк и салюты

Новосибирцев на 9 Мая ждет световое шоу от военных на 680 фейерверков
В Новосибирске выпустят в небо 680 фейерверков в честь
— Праздничный салют в честь Дня Победы состоится на Михайловской набережной. Во время светового представления военнослужащие произведут 30 залпов из
Всего 9 Мая на набережной задействуют 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
Салют и фейерверк начнутся в
Сегодня, 28 апреля, на набережной прошла первая репетиция салюта — военные произвели около
Недавно мы публиковали подробную карту перекрытий из-за репетиций парада к