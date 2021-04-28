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Нас ждет световое шоу: военные готовят на 9 Мая фейерверк и салюты

Первая репетиция салюта на набережной прошла сегодня

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Световое представление начнется <nobr class="_">в 10 вечера</nobr>

Световое представление начнется в 10 вечера

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Новосибирцев на 9 Мая ждет световое шоу от военных на 680 фейерверков

В Новосибирске выпустят в небо 680 фейерверков в честь 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО в Новосибирске.

— Праздничный салют в честь Дня Победы состоится на Михайловской набережной. Во время светового представления военнослужащие произведут 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустят в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок, — отметили в ЦВО.

Сегодня в Новосибирске прошла первая репетиция праздничного салюта

Сегодня в Новосибирске прошла первая репетиция праздничного салюта

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А это та самая гаубица <nobr class="_">Д-30</nobr> — ее разработали в начале <nobr class="_">60-х</nobr> годов прошлого века

А это та самая гаубица Д-30 — ее разработали в начале 60-х годов прошлого века

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Всего 9 Мая на набережной задействуют 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Салют и фейерверк начнутся в 10 часов вечера, однако пустят ли на набережную зрителей, пока неизвестно — власти еще обсуждают этот вопрос.

Сегодня, 28 апреля, на набережной прошла первая репетиция салюта — военные произвели около 10 залпов. Грохот был слышен в центре города.

Еще один кадр с репетиции парада

Еще один кадр с репетиции парада

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На набережной было не только шумно, но и дымно

На набережной было не только шумно, но и дымно

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Использовались также&nbsp;салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ

Использовались также салютные установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ

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Недавно мы публиковали подробную карту перекрытий из-за репетиций парада к 9 Мая — изучите перед тем как отправляться в центр города.

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9 Маярепетициясалют
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