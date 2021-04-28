Нас ждет световое шоу: военные готовят на 9 Мая фейерверк и салюты

В Новосибирске выпустят в небо 680 фейерверков в честь 9 Мая . Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО в Новосибирске.



— Праздничный салют в честь Дня Победы состоится на Михайловской набережной. Во время светового представления военнослужащие произведут 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустят в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок, — отметили в ЦВО.