Новосибирск утонул в плотной дымке — 12 мрачных кадров из города, в котором можно потеряться

Специалисты рассказали, из-за чего Новосибирск утонул в густой дымке. Читайте подробности здесь.

В выходные жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.



Жители Новосибирска периодически жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.