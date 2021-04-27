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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Новосибирск утонул в плотной дымке — 12 мрачных кадров из города, в котором можно потеряться

Синоптики прогнозируют, что дымка начнет рассеиваться сегодня ночью

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Из-за густой дымки Новосибирск стал практически невидимым

Из-за густой дымки Новосибирск стал практически невидимым

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Из-за смога в Новосибирске 27 апреля исчезла граница между небом и землей

Новосибирск оказался под плотным колпаком смога. Сейчас в регионе и соседней Омской области — пожары, которые с ветром доходят до Новосибирска. Жители уже начали жаловаться на то, что им стало сложнее дышать.

Фотограф НГС снял пугающие кадры города, который растворился в дымке.

Из-за смога граница между небом и землей растворяется, всё превращается в одно серое полотно

Из-за смога граница между небом и землей растворяется, всё превращается в одно серое полотно

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Пока ветер дует в сторону Новосибирска со стороны Омской области, где за последние <nobr class="_">4 дня</nobr>&nbsp;произошло <nobr class="_">80 пожаров</nobr>

Пока ветер дует в сторону Новосибирска со стороны Омской области, где за последние 4 дня произошло 80 пожаров

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Пейзажи Новосибирска напоминают сцены из фильмов ужасов

Пейзажи Новосибирска напоминают сцены из фильмов ужасов

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Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в нашем регионе сегодня утром было зафиксировано 180 термоточек

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в нашем регионе сегодня утром было зафиксировано 180 термоточек

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Сегодня утром качество воздуха в городе оценивалось <nobr class="_">в 7 баллов</nobr> <nobr class="_">из 10</nobr>. Такие данные приводит сервис AirVoice

Сегодня утром качество воздуха в городе оценивалось в 7 баллов из 10. Такие данные приводит сервис AirVoice

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Горожане жалуются на то, что им стало сложнее дышать<br><br>

Горожане жалуются на то, что им стало сложнее дышать

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Качество воздуха начало ухудшаться в воскресенье вечером.&nbsp;Смог с неприятным запахом гари горожане почувствовали сегодня утром

Качество воздуха начало ухудшаться в воскресенье вечером. Смог с неприятным запахом гари горожане почувствовали сегодня утром

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Во второй половине июля 2019 года в Новосибирске наблюдался сильный смог, который был связан с лесными пожарами в Красноярском крае&nbsp;

Во второй половине июля 2019 года в Новосибирске наблюдался сильный смог, который был связан с лесными пожарами в Красноярском крае 

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Тогда врачи рассказывали, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовали на время уехать из города

Тогда врачи рассказывали, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовали на время уехать из города

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Дым от лесных пожаров может задержаться до вечера, пока не сменится ветер и не пойдет дождь

Дым от лесных пожаров может задержаться до вечера, пока не сменится ветер и не пойдет дождь

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Пока в Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Пока в Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

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Специалисты рассказали, из-за чего Новосибирск утонул в густой дымке. Читайте подробности здесь.

В выходные жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.

Жители Новосибирска периодически жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.

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дымкалесные пожарысмог
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