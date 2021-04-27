Новосибирск утонул в плотной дымке — 12 мрачных кадров из города, в котором можно потеряться

Из-за смога в Новосибирске
Новосибирск оказался под плотным колпаком смога. Сейчас в регионе и соседней Омской области — пожары, которые с ветром доходят до Новосибирска. Жители уже начали жаловаться на то, что им стало сложнее дышать.
Фотограф НГС снял пугающие кадры города, который растворился в дымке.
Специалисты рассказали, из-за чего Новосибирск утонул в густой дымке. Читайте подробности здесь.
В выходные жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.
Жители Новосибирска периодически жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.