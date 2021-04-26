Новосибирцев пугают рассылкой о «сухом законе» на майские праздники. Запретят ли власти продавать алкоголь?

Новосибирцы в социальных сетях и мессенджерах пересылают сообщения о том, что Роспотребнадзор решил полностью запретить продажу алкоголя с 1 по 11 мая .

— Прошу на условиях анонимности разъяснить: «На майские выходные в России запретят продажу алкоголя» — это фейк или нет? — написал в редакцию НГС читатель.