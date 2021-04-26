Новосибирцев пугают рассылкой о «сухом законе» на майские праздники. Запретят ли власти продавать алкоголь?

Новосибирцы получают рассылку о «сухом законе» на майские праздники
Новосибирцы в социальных сетях и мессенджерах пересылают сообщения о том, что Роспотребнадзор решил полностью запретить продажу алкоголя с 1 по
— Прошу на условиях анонимности разъяснить: «На майские выходные в России запретят продажу алкоголя» — это фейк или нет? — написал в редакцию НГС читатель.
Поводом для тревог горожан стала новость сатирического издания «Панорама». В ней говорилось, что Роспотребнадзор решил ввести «сухой закон» с 1 по
«Панорама» специализируется на шуточных сообщениях, так что «сухой закон» никто вводить на майских праздниках не собирается. По крайней мере, на сайте Роспотребнадзора нет никаких официальных сообщений о запрете. Редакция НГС отправила запрос в ведомство и в МВД России с просьбой уточнить информацию.
Почти каждый год в Новосибирске на майские праздники мэрия ограничивала продажу алкоголя в центре города во время массовых мероприятий. В этом году решение еще не принято.
— На данный момент решение о каких-либо ограничительных мерах по продаже алкоголя на майские праздники не принималось. Обычно такие меры были связаны с проведением массовых мероприятий. В этом году коронавирус вновь повлиял на празднование. Но возможные ограничительные меры сейчас всё же обсуждаются, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.
Сегодня также стало известно, как будут работать детские сады и школы на майских каникулах.
На прошлой неделе Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая в этом году. Мы спросили у наших подписчиков в Instagram, как они планируют провести эти свалившиеся выходные дни и оценили комментарии наших читателей.