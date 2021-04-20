Носим маски до 31 мая: губернатор подписал документ о продлении режима повышенной готовности

В Новосибирске режим повышенной готовности продлили до 31 мая 2021 года
Документ о продлении режима повышенной готовности появился на сайте правительства Новосибирской области.
Постановление № 88 вносит изменения в документ «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». В нем дата 30 апреля заменена на 31 мая.
Таким образом, режим повышенной готовности продлевается до конца весны.
По информации пресс-службы губернатора и правительства, ограничения предполагают соблюдение масочного режима на станциях и остановках и при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек и аптечных пунктов. Также в масках необходимо быть в помещениях объектов розничной торговли и других организаций, связанных с обслуживанием населения, органов публичной власти, зданий вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.
Также людям старше 65 лет и имеющим некоторые хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, не посещать места массового скопления людей, отказаться от участия в мероприятиях, которые проводятся в закрытых помещениях.
Каждые сутки в Новосибирской области (и это только по официальным данным) заражаются коронавирусом 70-80 человек. За последние сутки, по данным оперштаба, в регионе заболели 74 жителя. Скончались четыре пациента: 64-летний мужчина и женщины в возрасте 61 год, 69 и 100 лет.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов подметил, что спад заболеваемости в Новосибирской области затормозился:
— Думаю, это из-за отсутствия контроля за ношением масок: многие люди на входе в магазин или метро надевают их, а потом не носят. Я считаю, что нужно ужесточить контроль за ношением масок для тех неразумных людей, которые не понимают, что они делают, — считает вирусолог.
Аналогичная картина, по словам эксперта, наблюдается по всей стране. Причина, по его мнению, в ослаблении или отмене противоэпидемических мер.
— Сейчас не та ситуация, в которой можно разрешать полные залы театров и кинотеатров. Число людей с пассивным иммунитетом, которые перенесли инфекцию бессимптомно или почти бессимптомно, в большинстве городов все-таки далеко даже до 50% (может, кроме Москвы и Санкт-Петербурга). А это приводит к тому, что усиливается распространение вируса, и само прекращение спада говорит о том, что мы можем быть на пороге третьей волны, — говорит вирусолог.
Глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов порекомендовал продлить режим повышенной готовности на территории региона в понедельник, 19 апреля, во время еженедельного оперативного совещания в правительстве НСО. Тогда губернатор Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении ограничений до 31 мая включительно.
Из-за продления режима повышенной готовности власти внесли изменения в программу празднования Дня Победы. В этом году горожане смогут посмотреть парад. А вот акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме.