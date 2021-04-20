Носим маски до 31 мая: губернатор подписал документ о продлении режима повышенной готовности

Документ о продлении режима повышенной готовности появился на сайте правительства Новосибирской области.



Постановление № 88 вносит изменения в документ «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». В нем дата 30 апреля заменена на 31 мая.



Таким образом, режим повышенной готовности продлевается до конца весны.

По информации пресс-службы губернатора и правительства, ограничения предполагают соблюдение масочного режима на станциях и остановках и при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек и аптечных пунктов. Также в масках необходимо быть в помещениях объектов розничной торговли и других организаций, связанных с обслуживанием населения, органов публичной власти, зданий вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.