В мэрии Новосибирска объяснили, почему поставили забор в снег и оставили огромные ямы на тротуаре

В Новосибирске забетонировали забор на улице Дуси Ковальчук, который установили около 2 месяцев назад в снег. В мэрии города объяснили, что были вынуждены монтировать его зимой из-за решения суда.

— Необходимость установки ограждения до схода снежного покрова вызвана ограниченными сроками, указанными в решении суда. Оно установлено в рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры. Его установка осуществлялась силами МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 », и отдельных средств не выделялось. По технологии сначала делают углубления, куда устанавливается ограждение, которое выравнивают и закрепляют распорками, и только после этого углубления заливаются бетоном, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.