В мэрии Новосибирска объяснили, почему поставили забор в снег и оставили огромные ямы на тротуаре

В Новосибирске забетонировали забор на улице Дуси Ковальчук, который установили около
— Необходимость установки ограждения до схода снежного покрова вызвана ограниченными сроками, указанными в решении суда. Оно установлено в рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры. Его установка осуществлялась силами МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение
Сейчас ограждение уже выровняли и забетонировали.
В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки. Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется).