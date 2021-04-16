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В мэрии Новосибирска объяснили, почему поставили забор в снег и оставили огромные ямы на тротуаре

Ведомство выполняло решение суда

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Забор привели в порядок после публикации НГС&nbsp;

Забор привели в порядок после публикации НГС 

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В Новосибирске забетонировали забор на улице Дуси Ковальчук, который установили около 2 месяцев назад в снег. В мэрии города объяснили, что были вынуждены монтировать его зимой из-за решения суда.

— Необходимость установки ограждения до схода снежного покрова вызвана ограниченными сроками, указанными в решении суда. Оно установлено в рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры. Его установка осуществлялась силами МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», и отдельных средств не выделялось. По технологии сначала делают углубления, куда устанавливается ограждение, которое выравнивают и закрепляют распорками, и только после этого углубления заливаются бетоном, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

Сейчас ограждение уже выровняли и забетонировали.

В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки. Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется).

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