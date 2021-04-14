14 апреля среда
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 77.25
eur 91.92
Тема дняЧто происходит в Турции? Истории наших туристов

Все новости

Все новости

«Проезда там никогда и не было»: что говорит администрация сельсовета о затопленном пути в поселок под Новосибирском

Жителям пообещали построить дорогу

572
12Обсудить

Поделиться

Аукцион на строительство новой дороги могут объявить после <nobr class="_">26 апреля</nobr>&nbsp;

Аукцион на строительство новой дороги могут объявить после 26 апреля 

Поделиться

Администрация поселка под Новосибирском обещает построить жителям дорогу

В Толмачевском сельсовете в НСО рассказали, как они отреагируют на проблему с проездом в поселке Красномайский, который накануне затопило талыми водами.

Как пояснил заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Александр Селезнев, проблема возникла больше 6 лет назад.

— Она возникла особо остро, когда была построена железнодорожная ветка промышленно-технического парка. Это технологический проезд, который железнодорожники построили для пропуска паводковых вод, чтобы железнодорожное полотно не размывалось и не привело к крушению поезда. Проезда для автомобилистов настоящего там никогда и не было, — объяснил заместитель главы сельсовета.

По словам Александра Селезнева, чтобы решить проблему — необходимо построить дорогу.

— Дорогу планируется проложить между поселком Красномайским — по полевой дороге с выходом на асфальтовую дорогу, которая опоясывает Новоозёрный — и с выходом на федеральную трассу. Протяженность — 4,5 км. Проект уже разработан, как раз сейчас Госэкспертиза просматривает все документы, в том числе стоимость. До 26 апреля мы должны исправить все замечания. Если всё будет нормально и 26 числа мы получим положительное заключение экспертизы, значит районная администрация разместит аукцион, — добавил мужчина.

Протяженность дороги составит <nobr class="_">4,5 километра</nobr>

Протяженность дороги составит 4,5 километра

Поделиться

Шесть лет назад прорвало дамбу на Туле — после на ее ремонт потратили 29 миллионов. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте, чтобы посмотреть, как оно выглядит в преддверии предстоящего паводка.

Ранее начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер рассказал о населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

Как менялся уровень воды в реке Обь в разные года? Посмотрите в нашей инфографике.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

веснапаводок-2021
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...