«Проезда там никогда и не было»: что говорит администрация сельсовета о затопленном пути в поселок под Новосибирском

В Толмачевском сельсовете в НСО рассказали, как они отреагируют на проблему с проездом в поселке Красномайский, который накануне затопило талыми водами.

Как пояснил заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Александр Селезнев, проблема возникла больше 6 лет назад.

— Она возникла особо остро, когда была построена железнодорожная ветка промышленно-технического парка. Это технологический проезд, который железнодорожники построили для пропуска паводковых вод, чтобы железнодорожное полотно не размывалось и не привело к крушению поезда. Проезда для автомобилистов настоящего там никогда и не было, — объяснил заместитель главы сельсовета.