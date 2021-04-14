«Проезда там никогда и не было»: что говорит администрация сельсовета о затопленном пути в поселок под Новосибирском

Администрация поселка под Новосибирском обещает построить жителям дорогу
В Толмачевском сельсовете в НСО рассказали, как они отреагируют на проблему с проездом в поселке Красномайский, который накануне затопило талыми водами.
Как пояснил заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Александр Селезнев, проблема возникла больше
— Она возникла особо остро, когда была построена железнодорожная ветка промышленно-технического парка. Это технологический проезд, который железнодорожники построили для пропуска паводковых вод, чтобы железнодорожное полотно не размывалось и не привело к крушению поезда. Проезда для автомобилистов настоящего там никогда и не было, — объяснил заместитель главы сельсовета.
По словам Александра Селезнева, чтобы решить проблему — необходимо построить дорогу.
— Дорогу планируется проложить между поселком Красномайским — по полевой дороге с выходом на асфальтовую дорогу, которая опоясывает Новоозёрный — и с выходом на федеральную трассу. Протяженность —
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