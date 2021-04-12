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Зеленый инопланетянин и космонавты из пластилина: самые необычные поделки новосибирских детей — 16 снимков

Читатели НГС весь день присылали в редакцию снимки со своим творчеством

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Новосибирцы подошли к поделкам с фантазией

Новосибирцы подошли к поделкам с фантазией

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Новосибирцы с детьми сделали необычные поделки ко Дню космонавтики

Сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики. Новосибирцы с детьми отлично к нему подготовились и сделали очень интересные и яркие поделки. Кто-то соорудил огромную ракету, кто-то слепил инопланетянина или сделал макет космодрома.

Читатели НГС прислали свои фотографии. Давайте вместе полюбуемся, на что они потратили с детьми часы работы.

Михаилу Терешкину <nobr class="_">7 лет</nobr>. Космодром в детский сад он сделал вместе с мамой за два вечера

Михаилу Терешкину 7 лет. Космодром в детский сад он сделал вместе с мамой за два вечера

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Полине 3 года. В ракете сидят ее друзья с садика

Полине 3 года. В ракете сидят ее друзья с садика

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Инопланетянин у <nobr class="_">4-летнего</nobr> Кости Исайкова получился очень эффектным

Инопланетянин у 4-летнего Кости Исайкова получился очень эффектным

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Алёна использовала подручные материалы для инсталляции

Алёна использовала подручные материалы для инсталляции

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Летающая тарелка выполнена с использованием компьютерного диска. Автор — Дмитрий Худяков, <nobr class="_">10 лет</nobr>

Летающая тарелка выполнена с использованием компьютерного диска. Автор — Дмитрий Худяков, 10 лет

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Отсоединяемый модуль космического корабля сделала Амина (<nobr class="_">5 лет</nobr>) с папой

Отсоединяемый модуль космического корабля сделала Амина (5 лет) с папой

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Видна рука мастера. Сделал Артём Попов. Ему <nobr class="_">10 лет</nobr>

Видна рука мастера. Сделал Артём Попов. Ему 10 лет

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Мише 6 лет, и он прекрасно владеет пластилином

Мише 6 лет, и он прекрасно владеет пластилином

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Это тоже работа <nobr class="_">6-летнего</nobr> Миши

Это тоже работа 6-летнего Миши

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Екатерина Рыбина ходит во <nobr class="_">2-й класс</nobr>. У нее получилась очень яркая ракета!

Екатерина Рыбина ходит во 2-й класс. У нее получилась очень яркая ракета!

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Лизе 6 лет, она очень старалась сделать красивую поделку. И у нее получилось!

Лизе 6 лет, она очень старалась сделать красивую поделку. И у нее получилось!

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Алексии почти 3 года. Поделка получилась очень яркая&nbsp;

Алексии почти 3 года. Поделка получилась очень яркая 

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Евгению 10 лет, и он детально продумал композицию&nbsp;

Евгению 10 лет, и он детально продумал композицию 

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Денису 8 лет, и он прекрасно разбирается в астрономии

Денису 8 лет, и он прекрасно разбирается в астрономии

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Ракету сделала Дарья Кечикова. Она учится во <nobr class="_">2-м классе</nobr> гимназии <nobr class="_">№ 1</nobr>

Ракету сделала Дарья Кечикова. Она учится во 2-м классе гимназии № 1

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Артуру 4 года, и у него получилась отличная поделка!

Артуру 4 года, и у него получилась отличная поделка!

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В декабре прошлого года мы показывали, какие зимние поделки сделали новосибирцы со своими детьми. В октябре просили читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Посмотреть на эту подборку вы можете здесь.

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День космонавтикиподелки
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