Зеленый инопланетянин и космонавты из пластилина: самые необычные поделки новосибирских детей — 16 снимков

Новосибирцы с детьми сделали необычные поделки ко Дню космонавтики
Сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики. Новосибирцы с детьми отлично к нему подготовились и сделали очень интересные и яркие поделки. Кто-то соорудил огромную ракету, кто-то слепил инопланетянина или сделал макет космодрома.
Читатели НГС прислали свои фотографии. Давайте вместе полюбуемся, на что они потратили с детьми часы работы.
В декабре прошлого года мы показывали, какие зимние поделки сделали новосибирцы со своими детьми. В октябре просили читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Посмотреть на эту подборку вы можете здесь.