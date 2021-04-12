Зеленый инопланетянин и космонавты из пластилина: самые необычные поделки новосибирских детей — 16 снимков

Сегодня, 12 апреля, отмечают День космонавтики. Новосибирцы с детьми отлично к нему подготовились и сделали очень интересные и яркие поделки. Кто-то соорудил огромную ракету, кто-то слепил инопланетянина или сделал макет космодрома.

Читатели НГС прислали свои фотографии. Давайте вместе полюбуемся, на что они потратили с детьми часы работы.