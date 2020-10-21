Кактус из огурца: на что ещё способны новосибирцы в сезон осенних поделок. 10 фото

В Новосибирске родители делают забавные осенние поделки с детьми
В Новосибирске в самом разгаре сезон осенних поделок. В парках то и дело можно наткнуться на людей, собирающих материалы для будущих шедевров.
На прошлой неделе НГС просил читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Теперь мы предлагаем вам отвлечься и полюбоваться на поделки новосибирцев.
Родители и дети ухитряются делать кактусы из огурцов, целые инсталляции из того, что было под рукой, и уже начали фигурно вырезать тыквы.
В 2018 году НГС рассказывал о семье Крыловых, которая сделала из тыквы НЛО с синей подсветкой и инопланетянами из чеснока. А позже мы публиковали очень интересную подборку.
В прошлом году мы рассказали историю жительницы Бердска Анастасия Владыко, которая занялась выполнением заказов на поделки для детского сада и школы: её вдохновил сын, который к тому моменту продавал свои работы через соцсети.
Хотите похвастаться поделками, которые вы сделали со своим ребёнком? Присылайте фото и видео с описанием, и мы добавим их в эту публикацию.
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