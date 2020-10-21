Кактус из огурца: на что ещё способны новосибирцы в сезон осенних поделок. 10 фото

В Новосибирске в самом разгаре сезон осенних поделок. В парках то и дело можно наткнуться на людей, собирающих материалы для будущих шедевров.

На прошлой неделе НГС просил читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Теперь мы предлагаем вам отвлечься и полюбоваться на поделки новосибирцев.

Родители и дети ухитряются делать кактусы из огурцов, целые инсталляции из того, что было под рукой, и уже начали фигурно вырезать тыквы.