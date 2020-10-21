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Кактус из огурца: на что ещё способны новосибирцы в сезон осенних поделок. 10 фото

Горожане собирают и покупают природные материалы, чтобы выполнить школьные задания

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В ход идут самые разные материалы от картошки с огурцами до веточек

В ход идут самые разные материалы от картошки с огурцами до веточек

В Новосибирске родители делают забавные осенние поделки с детьми

В Новосибирске в самом разгаре сезон осенних поделок. В парках то и дело можно наткнуться на людей, собирающих материалы для будущих шедевров.

На прошлой неделе НГС просил читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Теперь мы предлагаем вам отвлечься и полюбоваться на поделки новосибирцев.

Родители и дети ухитряются делать кактусы из огурцов, целые инсталляции из того, что было под рукой, и уже начали фигурно вырезать тыквы.

Этот кактус сделан в детский сад №491 на выставку «Дары осени». Наша читательница его изготавливала с 5-летним сыном Константином.

Этот кактус сделан в детский сад №491 на выставку «Дары осени». Наша читательница его изготавливала с 5-летним сыном Константином.

Инсталляция из сада «Дельфинчик» в Искитиме

Инсталляция из сада «Дельфинчик» в Искитиме

Какие милые ёжики! Целая семья

Какие милые ёжики! Целая семья

Уточки&nbsp;из сада «Дельфинчик» в Искитиме

Уточки из сада «Дельфинчик» в Искитиме

Для изготовления этой поделки наша читательница Елена и её дочка Марина купили листики, тыквы и ягодки, а шишки и травку собрала у дома.&nbsp;Личико рисовали лаком<br>

Для изготовления этой поделки наша читательница Елена и её дочка Марина купили листики, тыквы и ягодки, а шишки и травку собрала у дома. Личико рисовали лаком

Очень атмосферная поделка

Очень атмосферная поделка

Паучки из картошки очень забавные

Паучки из картошки очень забавные

Автор поделки украсил её фигуркой медведя

Автор поделки украсил её фигуркой медведя

— Простоит до следующей осени, — уверена наша читательница. Очень симпатичный букет получился

— Простоит до следующей осени, — уверена наша читательница. Очень симпатичный букет получился

Угадаете, что это за такие красивые птицы?&nbsp;

Угадаете, что это за такие красивые птицы? 

В 2018 году НГС рассказывал о семье Крыловых, которая сделала из тыквы НЛО с синей подсветкой и инопланетянами из чеснока. А позже мы публиковали очень интересную подборку.

В прошлом году мы рассказали историю жительницы Бердска Анастасия Владыко, которая занялась выполнением заказов на поделки для детского сада и школы: её вдохновил сын, который к тому моменту продавал свои работы через соцсети.

Хотите похвастаться поделками, которые вы сделали со своим ребёнком? Присылайте фото и видео с описанием, и мы добавим их в эту публикацию.

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8-923-157-00-00

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осеньподелки
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