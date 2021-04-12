«Все выходные потратили»: новосибирская семья собрал из картона 2-метровую ракету для конкурса в детском саду

В Новосибирске ради конкурса в детском саду собрали
Житель Новосибирска с семьей собрал из картона большую ракету ко Дню космонавтики на конкурс в детском саду.
— Пытаемся выиграть конкурс поделок к Дню космонавтики. Много времени ушло на то, чтобы раскроить картон и склеить детали, потом ракету покрасили. Дочь с женой ее украсили. Все выходные потратили, — рассказал корреспонденту НГС Владимир.
Ракета получилась чуть больше двух метров и отправилась в детский сад.
В декабре прошлого года мы показывали, какие зимние поделки сделали новосибирцы со своими детьми. В октябре мы просили читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Посмотреть на эту подборку вы можете здесь.