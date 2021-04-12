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«Все выходные потратили»: новосибирская семья собрал из картона 2-метровую ракету для конкурса в детском саду

Поделку сделали в честь Дня космонавтики

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Ракету уже отнесли в детский сад

Ракету уже отнесли в детский сад

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В Новосибирске ради конкурса в детском саду собрали

Житель Новосибирска с семьей собрал из картона большую ракету ко Дню космонавтики на конкурс в детском саду.

— Пытаемся выиграть конкурс поделок к Дню космонавтики. Много времени ушло на то, чтобы раскроить картон и склеить детали, потом ракету покрасили. Дочь с женой ее украсили. Все выходные потратили, — рассказал корреспонденту НГС Владимир.

Ракета получилась чуть больше двух метров и отправилась в детский сад.

В декабре прошлого года мы показывали, какие зимние поделки сделали новосибирцы со своими детьми. В октябре мы просили читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Посмотреть на эту подборку вы можете здесь.

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День космонавтикиподелки
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