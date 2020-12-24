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Шишка из Испании и снеговики-гиганты: самые необычные зимние поделки новосибирцев и их детей

Горожане проявляют немалую фантазию, чтобы отличиться в детском саду и школе

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Новосибирцы очень творческие люди и не ленятся хорошо делать украшения с детьми

Новосибирцы очень творческие люди и не ленятся хорошо делать украшения с детьми

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Новосибирцы с детьми мастерят необычные зимние поделки

Зима приносит с собой не только предпраздничное настроение, но и множество приятных хлопот. В детских садах и школах это пора новогодних поделок. В октябре мы наслаждались, разглядывая осенние поделки наших читателей, пришло время для зимних. В этот раз мы получили на порядок больше фотографий. Снеговички, елочные игрушки, Деды Морозы... Мы предлагаем вам немного отвлечься от дел и полюбоваться на поделки новосибирцев.

Это поделка называется «Зима в банке». Ее сделал Миша Терешкин. Ему 6 лет, он ходит в детский сад № 13

Это поделка называется «Зима в банке». Ее сделал Миша Терешкин. Ему 6 лет, он ходит в детский сад № 13

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Трогательный снеговичок, также от Миши Терешкина&nbsp;

Трогательный снеговичок, также от Миши Терешкина 

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Этого бычка сделала 8-летняя Марина из школы № 120&nbsp;

Этого бычка сделала 8-летняя Марина из школы № 120 

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Автору этой поделки&nbsp;3 года 11 месяцев, и он ходит в садик № 74

Автору этой поделки 3 года 11 месяцев, и он ходит в садик № 74

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Матвею 8 лет, он учится в гимназии № 12. Игрушка выполнена для конкурса новогодних игрушек в школе&nbsp;

Матвею 8 лет, он учится в гимназии № 12. Игрушка выполнена для конкурса новогодних игрушек в школе 

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Илье 4 года. Он ходит в детский сад «Рябинка» и сделал с родителями такого снеговика

Илье 4 года. Он ходит в детский сад «Рябинка» и сделал с родителями такого снеговика

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Автору этой поделки 10 лет

Автору этой поделки 10 лет

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«Бычка готовили на елку в зоопарк, на конкурс. Вживую намного красивее», — написала нам читательница. Мы считаем, что и на фото бычок прекрасно получился

«Бычка готовили на елку в зоопарк, на конкурс. Вживую намного красивее», — написала нам читательница. Мы считаем, что и на фото бычок прекрасно получился

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Поделка сделана в садик в Краснообске

Поделка сделана в садик в Краснообске

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«Делали для младшей дочери Алисы в садик № 274. Ей 4 года, старшему сыну Денису 7 лет. Учится в 1-м классе, 159-й лицей. Делали сами. Шишку нашел старший сам, в Испании. Клеевым пистолетом клеили бусины. Я только помогла снег внизу приклеить (синтепон)», — рассказала читательница

«Делали для младшей дочери Алисы в садик № 274. Ей 4 года, старшему сыну Денису 7 лет. Учится в 1-м классе, 159-й лицей. Делали сами. Шишку нашел старший сам, в Испании. Клеевым пистолетом клеили бусины. Я только помогла снег внизу приклеить (синтепон)», — рассказала читательница

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Милые бычки получились у Лизы. Ей 2,8, она ходит в детский сад № 477&nbsp;

Милые бычки получились у Лизы. Ей 2,8, она ходит в детский сад № 477 

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«Две девочки-близняшки. Ребенку 5 лет. Детский сад № 133. Пряжа наше всё», — написала читательница

«Две девочки-близняшки. Ребенку 5 лет. Детский сад № 133. Пряжа наше всё», — написала читательница

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Еще одна поделка из пряжи

Еще одна поделка из пряжи

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«Сыну 4 года. Конечно, мы делали вместе с ним, он клеил конфетти, петуха из частей собирал и ленточки. А всю большую работу делала я. Светлая Поляна, дошкольная группа "Рябинка"», — рассказала читательница

«Сыну 4 года. Конечно, мы делали вместе с ним, он клеил конфетти, петуха из частей собирал и ленточки. А всю большую работу делала я. Светлая Поляна, дошкольная группа "Рябинка"», — рассказала читательница

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Как вам такая изящная ель?

Как вам такая изящная ель?

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Алёне 4 года. Она ходит в детсад «Родничок» в Оби. Поделка называется «Новогодний хоровод»

Алёне 4 года. Она ходит в детсад «Родничок» в Оби. Поделка называется «Новогодний хоровод»

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&nbsp;Снеговичок Алексеева Глеба, 9 лет.&nbsp;Техника папье-маше

 Снеговичок Алексеева Глеба, 9 лет. Техника папье-маше

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«Наша подделка из салфеток, в детский сад», — прислала фото в редакцию читательница

«Наша подделка из салфеток, в детский сад», — прислала фото в редакцию читательница

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Автор — Маргарита Крестова, 5 лет. Вата, краски, семена клена — и вот что получилось

Автор — Маргарита Крестова, 5 лет. Вата, краски, семена клена — и вот что получилось

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Немного необычный выбор цвета для снеговичков&nbsp;

Немного необычный выбор цвета для снеговичков 

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Очень милая игрушка на елку

Очень милая игрушка на елку

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Николь 10 лет. И эту поделку она сделала в школу полностью сама

Николь 10 лет. И эту поделку она сделала в школу полностью сама

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Очень трогательная поделка

Очень трогательная поделка

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Получились красивые часы

Получились красивые часы

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Поделка первоклассника Ивана Фомина и его семьи

Поделка первоклассника Ивана Фомина и его семьи

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Вот это размер у поделки!

Вот это размер у поделки!

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Симпатичная елочная игрушка

Симпатичная елочная игрушка

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Сделано с любовью

Сделано с любовью

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Этого снеговичка сделал Демид Туров. Ему 4 года

Этого снеговичка сделал Демид Туров. Ему 4 года

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Очень веселые бычки получились у нашей читательницы и ее ребенка

Очень веселые бычки получились у нашей читательницы и ее ребенка

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В октябре мы просили читателей показать, что в их семьях по заданиям из школ делают из овощей, семян, листьев и других природных материалов. Посмотреть на эту подборку вы можете здесь.

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