Шишка из Испании и снеговики-гиганты: самые необычные зимние поделки новосибирцев и их детей

Зима приносит с собой не только предпраздничное настроение, но и множество приятных хлопот. В детских садах и школах это пора новогодних поделок. В октябре мы наслаждались, разглядывая осенние поделки наших читателей, пришло время для зимних. В этот раз мы получили на порядок больше фотографий. Снеговички, елочные игрушки, Деды Морозы... Мы предлагаем вам немного отвлечься от дел и полюбоваться на поделки новосибирцев.