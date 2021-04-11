Сотрудники скандального завода «Тяжстанкогидропресс» вышли в сквер с требованием сохранить предприятие

В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, а работникам не выплатили часть зарплаты. Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса».



В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.

