Сотрудники скандального завода «Тяжстанкогидропресс» вышли в сквер с требованием сохранить предприятие

В Новосибирске в сквере у завода «Тяжстанкогидропресс» сегодня, 11 апреля, прошел сход его работников. Люди вышли с плакатами и требованием «спасти завод».
На прошлой неделе стало известно, что сокращения на предприятии пройдут с апреля по июнь 2021 года. В правительстве Новосибирской области сообщили, что собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» взял кредит на 750 миллионов рублей и до сих пор его не погасил.
Сотрудники недовольны сокращениями и возможным закрытием завода. По сообщению телеграм-канала «Драматик», собравшиеся подписали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать его под ветвь Ростеха, отстранить банкиров от управления, возобновить деловые связи с российскими и иностранными партнерами- заказчиками.
В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, а работникам не выплатили часть зарплаты. Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса».
В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.