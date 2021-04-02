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Тема дняПроблемы на крупном заводе в Новосибирске

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Власти рассказали, как крупный завод в Новосибирске «пошел по рукам» и откуда там взялись миллионные долги

Сейчас сотрудники «Тяжстанкогидропресса» находятся в производственном простое, но сокращения продолжаются

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Ситуация на предприятии — давняя. В конце марта рабочих распустили по домам из-за отключения электричества

Ситуация на предприятии — давняя. В конце марта рабочих распустили по домам из-за отключения электричества

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Сокращения на «Тяжстанкогидропрессе» пройдут с апреля по июнь 2021 года

В правительстве Новосибирской области сообщили, что собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» взял кредит на 750 миллионов рублей и до сих пор его не погасил.

— С 2017 года на «Тяжстанкогидропрессе» сменилось 3 собственника и 5 генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к СМЦ «Стиллайн», которое получило в «БКС Банк» кредит на сумму 750 миллионов рублей, оформив в качестве поручителя ПАО «Тяжстанкогидропресс». С выплатой данного кредита у «Стиллайн» возникли затруднения, — говорят в правительстве.

По решению Арбитражного суда управление заводом перешло к группе БКС.

Сейчас работники завода находятся в производственном простое из-за долгов завода по электроэнергии. Предполагается, что простой продлится до 25 мая. Сейчас Минпромторг региона «продолжает рабочее взаимодействие» с новым гендиректором «Тяжстанкогидропресса» Амиром Мифтаховым, чтобы стабилизировать ситуацию на предприятии.

— Первые сведения о предстоящих сокращениях поступили от предприятия в центр занятости населения в августе 2020 года. Основные сокращения, по информации завода, запланированы с февраля по июнь 2021 года, — говорят в правительстве со ссылкой на данные министерства.

Некоторые сокращенные работники уже обратились в службу занятости.

В банк тем временем направили исполнительные документы комиссии по трудовым спорам для перечисления задержанной зарплаты работникам.

Сегодня НГС рассказал о критической ситуации на ПАО «Тяжстанкогидропресс» и пообщался с новым генеральным директором завода Амиром Мифтаховым, который уклончиво говорил о готовящемся сокращении. Увольнения на предприятии подтвердил и профсоюз.

Напомним, в конце прошлого года рабочие этого крупнейшего завода получили зарплату от 7 до 50 рублей. Примерно в это же время прокуратура завела административное дело на руководство ПАО за нарушение трудового законодательства. Зарплату некоторые рабочие с декабря прошлого года не получили до сих пор.

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заводзарплатакредитсокращение
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