Власти рассказали, как крупный завод в Новосибирске «пошел по рукам» и откуда там взялись миллионные долги

Напомним, в конце прошлого года рабочие этого крупнейшего завода получили зарплату от 7 до 50 рублей. Примерно в это же время прокуратура завела административное дело на руководство ПАО за нарушение трудового законодательства. Зарплату некоторые рабочие с декабря прошлого года не получили до сих пор.