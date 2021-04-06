Суд закрыл цех на скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» — что говорит об этом директор

В Новосибирске на
Суд на три месяца приостановил работу чугунолитейного цеха на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс», известном скандалами с выплатой зарплаты.
Нарушения в цехе нашли после проверки Ростехнадзора, прошедшей
Какие претензии у Ростехнадзора
На кровле обрубного и очистного пролетов чугунолитейного цеха обнаружили протечки, которые образовались из-за нарушений на стыках кровли и отсутствия ливневки.
— Не выполнен ремонт кровли чугунолитейного цеха, кровля шихтового пролета чугунолитейного цеха не соответствует требованиям рабочей документации, — говорится в сообщении на сайте сибирского управления Ростехнадзора.
Специалисты составили протокол в отношении предприятия. Материалы административного дела направили в суд.
— Постановлением Кировского районного суда города Новосибирска
Что говорят на предприятии
Генеральный директор завода Амир Мифтахов пояснил НГС, что предписание о закрытии цеха Ростехнадзор выписал еще в прошлом году, с тех пор он не работал. Тогда ремонт кровли не довели до конца, поэтому предписание выдали повторно.
— Закрытие чугунолитейного цеха никаким образом на текущие заказы не может повлиять. Они выполняются в согласованном режиме. Этот цех просматривался на перспективу, если бы были заказы от традиционных потребителей или если бы возникла потребность от крупных корпораций. На текущей деятельности завода это не скажется, он закрыт еще с прошлого года, — объяснил Амир Мифтахов.
Сейчас специалисты разрабатывают специальную программу работы этого цеха. Они определят, нужен ли он самому заводу для работы.
— Ситуация сейчас критическая. Речь идет о том, чтобы удержать предприятие на плаву, обеспечить снабжение энергоресурсами, в целом сохранить предприятие как имущественный комплекс, — говорит генеральный директор. — Сейчас по чугунолитейному цеху прорабатывается отдельная программа. Нужно определить целесообразность его использования в технологических цепочках самого завода либо определить возможность передачи его в аренду, чтобы появился хотя бы некоторый денежный поток. Это вопросы не столь острые. Важнее — сохранить предприятие в целом. Потому что у нас сейчас есть проблема взаимоотношений с энергоснабжающими организациями.
Амир Мифтахов отметил, что завод создавался в 1943 году, поэтому многим корпусам сейчас нужен текущий или капитальный ремонт.
В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, а работникам не выплатили часть зарплаты. Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату
В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.