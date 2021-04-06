Суд закрыл цех на скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» — что говорит об этом директор

Суд на три месяца приостановил работу чугунолитейного цеха на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс», известном скандалами с выплатой зарплаты.

Нарушения в цехе нашли после проверки Ростехнадзора, прошедшей с 26 по 31 марта . НГС поговорил с генеральным директором предприятия, чтобы выяснить, как это скажется на работе завода.



Какие претензии у Ростехнадзора

На кровле обрубного и очистного пролетов чугунолитейного цеха обнаружили протечки, которые образовались из-за нарушений на стыках кровли и отсутствия ливневки.