В Барнаул отправилась колонна спецтехники и новосибирские спасатели. Рассказываем, почему понадобилась их помощь

Из Новосибирска сегодня, 11 апреля, в 09:00 выехала колонна спецтехники с новосибирскими спасателями — они отправились в Алтайский край помогать в борьбе с паводком.

— 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области направлены в город Барнаул Алтайского края для проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в данном регионе. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.