В Барнаул отправилась колонна спецтехники и новосибирские спасатели. Рассказываем, почему понадобилась их помощь

Из Новосибирска в Барнаул отправилась колонна спецтехники и спасатели
Из Новосибирска сегодня, 11 апреля, в 09:00 выехала колонна спецтехники с новосибирскими спасателями — они отправились в Алтайский край помогать в борьбе с паводком.
— 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области направлены в город Барнаул Алтайского края для проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в данном регионе. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Проезд колонны попал на видео.
В Алтайский край отправили 14 единиц техники.
В Новосибирске весна также помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки.
В городе в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.