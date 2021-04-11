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В Барнаул отправилась колонна спецтехники и новосибирские спасатели. Рассказываем, почему понадобилась их помощь

На помощь соседям отправлены 40 человек и 14 единиц техники

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Колонна выдвинулась сегодня в 09:00

Колонна выдвинулась сегодня в 09:00

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Из Новосибирска в Барнаул отправилась колонна спецтехники и спасатели

Из Новосибирска сегодня, 11 апреля, в 09:00 выехала колонна спецтехники с новосибирскими спасателями — они отправились в Алтайский край помогать в борьбе с паводком.

— 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области направлены в город Барнаул Алтайского края для проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в данном регионе. В случае ухудшения паводковой обстановки аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства готова оказать необходимую помощь населению и краевым властям, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Проезд колонны попал на видео.

В Алтайский край отправили 14 единиц техники.

В Новосибирске весна также помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки.

В городе в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипаводокспасатели
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