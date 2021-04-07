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«Мастер загладил вред»: следователи попросили суд закрыть дело о смерти каменщика, упавшего в шахту лифта

Родственники не возражают, если на обвиняемого в наказание наложат штраф

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Судебный процесс по делу начнется 13 апреля

Судебный процесс по делу начнется 13 апреля

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В Новосибирске до суда дошло дело о гибели рабочего в шахте лифта

Калининский районный суд в Новосибирске будет рассматривать уголовное дело о смерти рабочего на стройке в шахте лифта. Инцидент произошел 10 декабря 2020 года.

Как сообщали ранее следователи, 46-летний рабочий, находясь на строящемся объекте по улице Тюленина, возводил стену с внешней стороны шахты лифта. Он подошел к ней, отодвинул ограждение и, оступившись, упал с высоты около 4 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Мастер компании ООО «СК Велес» попал под ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судить будут Тузова А. А., который не проконтролировал наличие защитного перекрытия шахты и допустил к работе каменщика Рогова А. В., говорится на сайте суда. Следователи, в свою очередь, передали в суд ходатайство о прекращении уголовного дела против мастера.

— Обвиняемый обратился с соответствующим ходатайством, загладил перед потерпевшими вред, в том числе материальный. Потерпевшие не возражают против применения меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Следователь дело не прекращает — это не он решает. Суд оценивает собранные доказательства и затем вправе вынести решение о прекращении и замене, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отметим, что уголовное дело поступает в суд уже второй раз. В марте оно было возвращено следователям из-за неправильного оформления документов. В этот раз первое заседание назначено на 13 апреля. Контакты компании «СК Велес» не находятся в публичном доступе.

В конце февраля в Новосибирске начался процесс по делу о гибели рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ. 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года во время высотных работ. Обвиняемым в деле стал директор компании-субподрядчика «Геккон» Виталий Домогатский.

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