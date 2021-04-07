«Мастер загладил вред»: следователи попросили суд закрыть дело о смерти каменщика, упавшего в шахту лифта

В Новосибирске до суда дошло дело о гибели рабочего в шахте лифта
Калининский районный суд в Новосибирске будет рассматривать уголовное дело о смерти рабочего на стройке в шахте лифта. Инцидент произошел
Как сообщали ранее следователи, 46-летний рабочий, находясь на строящемся объекте по улице Тюленина, возводил стену с внешней стороны шахты лифта. Он подошел к ней, отодвинул ограждение и, оступившись, упал с высоты около 4 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Мастер компании ООО «
Судить будут
— Обвиняемый обратился с соответствующим ходатайством, загладил перед потерпевшими вред, в том числе материальный. Потерпевшие не возражают против применения меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Следователь дело не прекращает — это не он решает. Суд оценивает собранные доказательства и затем вправе вынести решение о прекращении и замене, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Отметим, что уголовное дело поступает в суд уже второй раз. В марте оно было возвращено следователям из-за неправильного оформления документов. В этот раз первое заседание назначено на
В конце февраля в Новосибирске начался процесс по делу о гибели рабочего на стройке учебно-спортивного комплекса НГУ. 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года во время высотных работ. Обвиняемым в деле стал директор компании-субподрядчика «Геккон» Виталий Домогатский.