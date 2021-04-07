«Мастер загладил вред»: следователи попросили суд закрыть дело о смерти каменщика, упавшего в шахту лифта

Судить будут Тузова А. А. , который не проконтролировал наличие защитного перекрытия шахты и допустил к работе каменщика Рогова А. В. , говорится на сайте суда. Следователи, в свою очередь, передали в суд ходатайство о прекращении уголовного дела против мастера.

— Обвиняемый обратился с соответствующим ходатайством, загладил перед потерпевшими вред, в том числе материальный. Потерпевшие не возражают против применения меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Следователь дело не прекращает — это не он решает. Суд оценивает собранные доказательства и затем вправе вынести решение о прекращении и замене, — рассказали корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.