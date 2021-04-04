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«Плюс» даже ночью. Какая погода ждет новосибирцев на грядущей неделе?

В город наконец-то пришла настоящая весна

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И днем и ночью снег будет таять

И днем и ночью снег будет таять

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Всю неделю в Новосибирске ожидается плюсовая температура

Жители Новосибирска наконец-то дождались. После снегопада в конце марта и сильного порывистого ветра в город пришло настоящее весеннее тепло. Мы сравнили данные разных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни.

Так по оценкам «Яндекс.Погоды» завтра, 5 апреля, в городе ожидается самый теплый день на неделе: будет малооблачно, воздух прогреется до +10 градусов по Цельсию. Однако уже во вторник солнце на один день сменит дождь, а столбик термометра опустится до отметки +5 градусов. В другие дни осадков не ожидается, дневные температуры будут колебаться от +6 до +9 градусов, ночью — от -1 до +2.

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«Гисметео» сообщает, что ночью еще возможны заморозки, местами до -6 градусов. Однако всю неделю почти не ожидается осадков (кроме вторника, 6 апреля), дневная температура будет колебаться от +4 до +8 градусов по Цельсию.

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По данным центра «Фобос», и ночью, и днем в Новосибирске ожидается только плюсовая температура без осадков. Завтра будет до +6 градусов, затем немного похолодает. Однако с субботы, 10 апреля, начнет теплеть, и уже в воскресенье дневная температура составит +8 градусов.

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В конце марта власти Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за рисков подтопления талыми водами в низких местах.

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весна в городепогода в Новосибирскепотепление
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