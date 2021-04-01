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На Новосибирск идет сильный ветер — порывы могут достигать 19 м/с

Осадков и понижения температуры не будет, но на дорогах ожидается гололедица

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На дорогах местами возможна гололедица

На дорогах местами возможна гололедица

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МЧС Новосибирской области предупредило о сильном ветре, который ожидается в пятницу, 2 апреля.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-западу местами небольшой мокрый снег. При прояснениях туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 8–13 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, при прояснениях до -16 градусов, днем 0... +5 градусов, — говорится на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели предупреждают, что особую опасность представляют сейчас крыши:

— Сохраняется вероятность возникновения несчастных случаев из-за схода наледи с крыш и козырьков зданий, а также причинению материального ущерба имуществу.

На прошлой неделе Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. Синоптики рассказали, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. Читайте подробный прогноз на лето-2021.

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