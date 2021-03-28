Жители центра пожаловались, что их дома вибрируют — у них под окнами идет стройка

— Эта проблема была, наверное, последние 2 недели. Они металлические трубы с помощью виброустановки загоняли на строительной площадке, и у нас звенело все, что может звенеть. Посуда звенела в шкафах, иногда в такой резонанс уходило, что жутковато было. Сейчас как раз они бурят около 6 дома, то есть, у жителей еще все веселье впереди, — рассказал житель дома и активист Виталий Дубровский.



В нескольких десятках метров от домов на Железнодорожной, на Красноярской, 132 сейчас идет стройка. Строительство ведет ГК «СМСС». Проект стал самой резонансной стройкой прошлого года: с начала весны жители соседних домов активно выступают против строительства высотного дома на месте, где еще совсем недавно было небольшое здание кондитерской фабрики. Они пикетировали у здания властей, вывешивали протестные баннеры на окна и писали во все инстанции. В результате была создана рабочая группа при районной администрации.

НГС направил запрос в компанию «СМСС».

В феврале на вибрацию в домах пожаловались жители дома на улице Прибрежной, 4. По их мнению, тряска началась, когда на соседнем участке начали строить дом. Тогда застройщик сообщил, что поменял установку, которая забивает сваи для фундамента будущего дома.