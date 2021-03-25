Шестикрылый. Как живется среди людей 17-летнему Серафиму без рук и ног

— Пока буду работать с родителями. Но когда-то надо будет и отдельно жить, и семью заводить, — говорит он.



В 2021 году у Серафима появилось электрокресло — одна мечта сбылась, но есть и другие.

О других людях с редкими заболеваниями и особенностями

Почитайте также об Алексее Гордиенко, бывшем археологе и преподавателе тюменского вуза. Информация о нем быстро распространилась в Сети: один студент узнал в мужчине, который просил милостыню в переходе, своего учителя и написал об этом пост. Выйти на улицу и протянуть руку научного сотрудника заставила нужда — семь лет назад проявилась неизлечимая болезнь, которая с каждым днем забирает здоровье мужчины. Он уже не может вести пары в университете, с трудом передвигается, а сам готовит только пельмени. Алексей знает о своей болезни главное, от нее нет лекарств, и говорит, что его жизнь уже кончена.

А Рите из Ишима пять лет. Она сидит на диване, смотрит мультики и видео в планшете и терпеливо подставляет маме то стопу, то ногу, то руку, то спину. Самые большие проблемы — с пальчиками: они могут срастись. Но Рита с нежеланием дает обрабатывать их — ведь если закрутить бинты, будет очень трудно лепить что-то или держать карандаши.