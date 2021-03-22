Новосибирскую ФАС возглавил Александр Годованюк — он переехал из Красноярска

Новым руководителем новосибирской ФАС стал Александр Годованюк
В Новосибирской области назначили нового исполняющего обязанности руководителя Федеральной антимонопольной службы. Им стал Александр Годованюк.
Александр Годованюк работает в антимонопольной службе
Сегодня его представили губернатору региона Андрею Травникову.
— Объем мероприятий, в которых участвует Новосибирская область, реализуя нацпроекты, с каждым годом растет. Мы стараемся участвовать в каждой федеральной программе. С учетом массовости этих проектов и жестких сроков их реализации очень важно заранее правильно готовить закупочные процедуры, не допускать прихода недобросовестных исполнителей. В этих вопросах помощь Федеральной антимонопольной службы как главных экспертов очень важна, — отметил глава региона Андрей Травников.
Прежним главой новосибирской службы был Сергей Гаврилов, он занимал должность
В начале марта стало известно, что глава Следственного комитета по НСО Андрей Лелеко покидает свой пост. Решение об этом принял Александр Бастрыкин. Также за последние месяцы в регионе сменились руководители других силовых ведомств — НГС выяснил, что это значит.