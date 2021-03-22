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Новосибирскую ФАС возглавил Александр Годованюк — он переехал из Красноярска

В антимонопольной службе новый глава работает с 2009 года

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Александр Годованюк занял должность 15 марта

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Новым руководителем новосибирской ФАС стал Александр Годованюк

В Новосибирской области назначили нового исполняющего обязанности руководителя Федеральной антимонопольной службы. Им стал Александр Годованюк.

Александр Годованюк работает в антимонопольной службе с 2009 года. С марта 2018 года он занимал должность начальника контактного отдела УФАС в Красноярском крае. 15 марта он стал исполняющим обязанности руководителя в Новосибирске. На сайте УФАС сообщается, что он окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени М. Ф. Решетнёва и получил квалификацию экономиста-менеджера. В 2014 году он окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юрист».

Сегодня его представили губернатору региона Андрею Травникову.

— Объем мероприятий, в которых участвует Новосибирская область, реализуя нацпроекты, с каждым годом растет. Мы стараемся участвовать в каждой федеральной программе. С учетом массовости этих проектов и жестких сроков их реализации очень важно заранее правильно готовить закупочные процедуры, не допускать прихода недобросовестных исполнителей. В этих вопросах помощь Федеральной антимонопольной службы как главных экспертов очень важна, — отметил глава региона Андрей Травников.

Прежним главой новосибирской службы был Сергей Гаврилов, он занимал должность с 2004 года.

В начале марта стало известно, что глава Следственного комитета по НСО Андрей Лелеко покидает свой пост. Решение об этом принял Александр Бастрыкин. Также за последние месяцы в регионе сменились руководители других силовых ведомств — НГС выяснил, что это значит.

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Андрей ТравниковУФАСантимонопольная служба
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