Новосибирскую ФАС возглавил Александр Годованюк — он переехал из Красноярска

В Новосибирской области назначили нового исполняющего обязанности руководителя Федеральной антимонопольной службы. Им стал Александр Годованюк.

Александр Годованюк работает в антимонопольной службе с 2009 года . С марта 2018 года он занимал должность начальника контактного отдела УФАС в Красноярском крае. 15 марта он стал исполняющим обязанности руководителя в Новосибирске. На сайте УФАС сообщается, что он окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени М. Ф. Решетнёва и получил квалификацию экономиста-менеджера. В 2014 году он окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юрист».