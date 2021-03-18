10 лет «Ауре»: первый «Макдоналдс» и обнаженные девушки на открытии «МедиаМаркт» — вспоминаем вместе

ТРЦ «Аура» в Новосибирске исполнилось
Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента начала работы ТРЦ «Аура». Торговый центр, который стал стимулом для возникновения целого нового района, мог вообще там не появиться — для того чтобы его возвести, пришлось разрушить недостроенную спортивную школу. За десять лет работы «Аура» успела стать точкой входа на новосибирский рынок не одного глобального бренда. Не всем здесь сопутствовала удача, но сам по себе торговый центр превратился в новую точку притяжения на городской карте, вокруг которой выросли как грибы жилые комплексы. О том, с чего начиналась и к чему пришла «Аура», вспоминал обозреватель НГС Стас Соколов.
Спорткомплекс в резерве
Сегодня уже трудно представить перекресток Военной и Ипподромской без огромного здания «Ауры». Однако еще в начале
К 2006 году владельцем земельного участка под баскетбольным центром стала управляющая компания «Успех», которая в то время уже вовсю строила свой «Ройял Парк». Тогда вдоль Ипподромской магистрали свои торговые центры собирались построить сразу три девелопера. И новости о реализации проектов звучали примерно так: компания ХХХ объявила о том, что увеличивает площадь будущего объекта
В итоге уже в 2007 году баскетбольный центр начали спешно разбирать. А потом в истории появилась турецкая строительно-девелоперская группа Renaissance (в Новосибирске именно она построила «МЕГУ», правда, просто в качестве подрядчика). Сначала речь шла о некоем партнерстве с новосибирским девелопером, а потом новосибирцы и вовсе исчезли из числа инвесторов проекта, очевидно, просто продав туркам свою долю.
Активные работы на участке начались в 2007 году — армия бульдозеров буквально срезала толстый пласт земли, на освободившейся площадке начали забивать сваи. К лету
Открытие
Однако мало-помалу цена барреля нефти перевалила за 70 долларов, и страна окончательно оправилась от кризиса. Вернулась жизнь и на стройку «Ауры». И уже к началу
На тот момент в Новосибирске было, по сути, всего три крупных торговых центра — «Ройял Парк», «Континент» на Троллейной и «МЕГА». «Аура» обещала стать самым крупным ТРЦ города (
Тем не менее «Ауре» было чем удивить. В здании были сооружены целых три атриума со стеклянными потолками. Да и вся внутренняя отделка выглядела чуть более пафосной. Было видно, что турки хотели произвести впечатление не только размерами.
Со всем остальным, впрочем, были некоторые сложности. Первые посетители, которые попали в ТРЦ
Новые имена
«Аура» позволила прийти в Новосибирск сразу нескольким крупным операторам. Именно здесь открылся первый в городе магазин сети «О`КЕЙ». Изначально этой площадкой интересовался «Ашан», но владельцы ТРЦ, видимо, решили, что, выбрав французскую сеть, они не смогут предложить городу ничего принципиально нового. В итоге место продуктового оператора занял магазин никому не известной в Новосибирске сети, которая, честно говоря, с тех пор не добилась каких-то больших успехов, открыв еще всего один магазин меньшего размера в ТЦ со сложной судьбой.
Куда более ярким приобретением стал гипермаркет немецкой сети MediaMarkt. Помимо размеров и широты ассортимента он был известен яркими, эпатажными акциями. И в Новосибирске не изменил себе, устроив ночное открытие с приличными скидками и обнаженными девушками, выкрашенными в фирменный розовый цвет. Немецкий гипермаркет проработал здесь семь лет и был закрыт новым владельцем — группой «Сафмар», которая к тому времени скупила всех ключевых участников рынка бытовой техники. В результате «Аура» стала первым ТЦ, в котором заработали сразу два крупных магазина с этим товаром одного и того же владельца — «Эльдорадо» и «М.Видео».
Именно «Аура» стала точкой входа и для сети недорогой молодежной одежды New Yorker. Дальше этой точки, впрочем, сеть так и не пошла — это и сегодня единственный магазин бренда в городе. Здесь же появилась первая точка сети Familia, которая торгует товарными остатками известных брендов. «Фамилия» оказалась более успешной — сейчас в Новосибирске работает уже четыре ее больших магазина.
Новые хозяева
Турки пробыли владельцами «Ауры» недолго. Renaissance в принципе специализировался больше на строительстве, создании объектов недвижимости для других, и, как только новосибирский ТРЦ превратился в действующий, худо-бедно отлаженный бизнес, ему стали искать нового хозяина. Уже в июне
Новый владелец хотел было расширить бизнес. Уже в конце
Новая еда
Немало интересного происходило в «Ауре» и на фуд-корте. Здесь, например, какое-то время работал ресторан американской сети TGI Fridays. Здесь впервые в такого рода сооружениях
Именно здесь началась в Новосибирске карьера двух американских бургерных сетей — сначала здесь открыл свою закусочную
В 2014 году после обвала рубля местный фуд-корт порядком поредел. И новые владельцы ТЦ решились на радикальные изменения. Вместо доброй половины слотов под фастфуд появились места под полноценные рестораны. И именно здесь открылось первое грузинское кафе «Хочу Пури» новосибирской ресторанно-консалтинговой группы «Ясно», ставшее первым заведением в городе, куда люди были готовы стоять в очереди (чтобы просто попасть внутрь).
Новый центр
Когда «Аура» только начинала строиться, вся эта зона выглядела как городские окраины. Улица Семьи Шамшиных была застроена преимущественно деревянными домами, а на Ипподромской и вовсе не было почти ничего. Это ничего городские власти мечтали превратить чуть ли не в новый деловой центр — с офисными зданиями, торговыми комплексами и прочими атрибутами счастливого капиталистического будущего. Например, прямо через дорогу от «Ауры» планировалось построить торгово-развлекательный комплекс еще большего размера.
Мечты эти отчасти были реализованы, хотя не совсем так, как предполагалось изначально. Но зона эта действительно преобразилась. В окрестности выросли огромные жилые комплексы с дорогими квартирами, для которых вся «Аура» стала в буквальном смысле магазином у дома. Последние заметные изменения случились тут
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