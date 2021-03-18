10 лет «Ауре»: первый «Макдоналдс» и обнаженные девушки на открытии «МедиаМаркт» — вспоминаем вместе

Активные работы на участке начались в 2007 году — армия бульдозеров буквально срезала толстый пласт земли, на освободившейся площадке начали забивать сваи. К лету 2008 года на месте недавнего пустыря уже поднялись три этажа железобетонных конструкций. И тут грянул кризис. Рубль обвалился, и турки заморозили строительство на год с лишним.



Открытие

