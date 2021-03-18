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10 лет «Ауре»: первый «Макдоналдс» и обнаженные девушки на открытии «МедиаМаркт» — вспоминаем вместе

Как спорткомплекс для баскетболистов превратился в крупнейший ТРЦ города и это изменило центр

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«Аура» стала новым местом притяжения в центре. <nobr class="_">За 10 лет</nobr> место вокруг сильно изменилось

«Аура» стала новым местом притяжения в центре. За 10 лет место вокруг сильно изменилось

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ТРЦ «Аура» в Новосибирске исполнилось 10 лет

Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента начала работы ТРЦ «Аура». Торговый центр, который стал стимулом для возникновения целого нового района, мог вообще там не появиться — для того чтобы его возвести, пришлось разрушить недостроенную спортивную школу. За десять лет работы «Аура» успела стать точкой входа на новосибирский рынок не одного глобального бренда. Не всем здесь сопутствовала удача, но сам по себе торговый центр превратился в новую точку притяжения на городской карте, вокруг которой выросли как грибы жилые комплексы. О том, с чего начиналась и к чему пришла «Аура», вспоминал обозреватель НГС Стас Соколов.

Спорткомплекс в резерве

30 лет назад место, где сейчас стоит «Аура», выглядело так

30 лет назад место, где сейчас стоит «Аура», выглядело так

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Сегодня уже трудно представить перекресток Военной и Ипподромской без огромного здания «Ауры». Однако еще в начале 2000-х это место выглядело довольно депрессивно. Современных высоток, которые сейчас выросли вдоль Военной, не было и в помине, а на месте нынешнего ТРЦ стояло большое кирпичное здание недостроенного баскетбольного спортивного центра, который начали возводить там в начале 90-х. Это было, по сути, готовое здание — оставалось установить оборудование и провести отделку. В середине 2000-х у областной администрации еще теплились надежды достроить этот комплекс, но уже грянул инвестиционный бум — земельные участки разлетались как пирожки, и у местных властей немного сместились приоритеты.

Начало строительства (2008 год)

Начало строительства (2008 год)

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К 2006 году владельцем земельного участка под баскетбольным центром стала управляющая компания «Успех», которая в то время уже вовсю строила свой «Ройял Парк». Тогда вдоль Ипподромской магистрали свои торговые центры собирались построить сразу три девелопера. И новости о реализации проектов звучали примерно так: компания ХХХ объявила о том, что увеличивает площадь будущего объекта с 80 до 150 тысяч квадратных метров; ранее компания YYY здесь же решила увеличить свой проект с 50 до 100 тысяч квадратных метров.

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В итоге уже в 2007 году баскетбольный центр начали спешно разбирать. А потом в истории появилась турецкая строительно-девелоперская группа Renaissance (в Новосибирске именно она построила «МЕГУ», правда, просто в качестве подрядчика). Сначала речь шла о некоем партнерстве с новосибирским девелопером, а потом новосибирцы и вовсе исчезли из числа инвесторов проекта, очевидно, просто продав туркам свою долю.

Весной 2009 года стройка уже встала&nbsp;

Весной 2009 года стройка уже встала 

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Активные работы на участке начались в 2007 году — армия бульдозеров буквально срезала толстый пласт земли, на освободившейся площадке начали забивать сваи. К лету 2008 года на месте недавнего пустыря уже поднялись три этажа железобетонных конструкций. И тут грянул кризис. Рубль обвалился, и турки заморозили строительство на год с лишним.

Открытие

Однако мало-помалу цена барреля нефти перевалила за 70 долларов, и страна окончательно оправилась от кризиса. Вернулась жизнь и на стройку «Ауры». И уже к началу 2011 года в здании вовсю велась внутренняя отделка.

В феврале 2011 года в ТРЦ еще кипела работа

В феврале 2011 года в ТРЦ еще кипела работа

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На тот момент в Новосибирске было, по сути, всего три крупных торговых центра — «Ройял Парк», «Континент» на Троллейной и «МЕГА». «Аура» обещала стать самым крупным ТРЦ города (150 тыс. кв. метров). Эта цифра, правда, была лукавой — два из шести уровней здания занимал подземный паркинг.

За два дня до начала работы магазины выглядели еще не вполне готовыми&nbsp;

За два дня до начала работы магазины выглядели еще не вполне готовыми 

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Тем не менее «Ауре» было чем удивить. В здании были сооружены целых три атриума со стеклянными потолками. Да и вся внутренняя отделка выглядела чуть более пафосной. Было видно, что турки хотели произвести впечатление не только размерами.

Фуд-корт «Ауры» образца 2011 года

Фуд-корт «Ауры» образца 2011 года

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Со всем остальным, впрочем, были некоторые сложности. Первые посетители, которые попали в ТРЦ 18 марта, мало что могли там купить — не работали еще ни супермаркет, ни гипермаркет бытовой техники, ни фуд-корт. Даже в многочисленных магазинах одежды только-только наряжали манекены и развешивали и раскладывали товары.

Новые имена

«Аура» позволила прийти в Новосибирск сразу нескольким крупным операторам. Именно здесь открылся первый в городе магазин сети «О`КЕЙ». Изначально этой площадкой интересовался «Ашан», но владельцы ТРЦ, видимо, решили, что, выбрав французскую сеть, они не смогут предложить городу ничего принципиально нового. В итоге место продуктового оператора занял магазин никому не известной в Новосибирске сети, которая, честно говоря, с тех пор не добилась каких-то больших успехов, открыв еще всего один магазин меньшего размера в ТЦ со сложной судьбой.

На празднике открытия MediaMarkt

На празднике открытия MediaMarkt

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Куда более ярким приобретением стал гипермаркет немецкой сети MediaMarkt. Помимо размеров и широты ассортимента он был известен яркими, эпатажными акциями. И в Новосибирске не изменил себе, устроив ночное открытие с приличными скидками и обнаженными девушками, выкрашенными в фирменный розовый цвет. Немецкий гипермаркет проработал здесь семь лет и был закрыт новым владельцем — группой «Сафмар», которая к тому времени скупила всех ключевых участников рынка бытовой техники. В результате «Аура» стала первым ТЦ, в котором заработали сразу два крупных магазина с этим товаром одного и того же владельца — «Эльдорадо» и «М.Видео».

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Именно «Аура» стала точкой входа и для сети недорогой молодежной одежды New Yorker. Дальше этой точки, впрочем, сеть так и не пошла — это и сегодня единственный магазин бренда в городе. Здесь же появилась первая точка сети Familia, которая торгует товарными остатками известных брендов. «Фамилия» оказалась более успешной — сейчас в Новосибирске работает уже четыре ее больших магазина.

Новые хозяева

Турки пробыли владельцами «Ауры» недолго. Renaissance в принципе специализировался больше на строительстве, создании объектов недвижимости для других, и, как только новосибирский ТРЦ превратился в действующий, худо-бедно отлаженный бизнес, ему стали искать нового хозяина. Уже в июне 2013 года российская компания «РосЕвроДевелопмент» закрыла сделку по покупке «Ауры». Сам «РосЕвроДевелопмент», к слову, за три года до этого продал построенный этой компанией в Новосибирске бизнес-центр Сбербанку.

Новый владелец хотел было расширить бизнес. Уже в конце 2013 года рядом со зданием ТРЦ начались земляные работы. Здесь должна была появиться вторая очередь комплекса, которая добавила бы «Ауре» еще 25 тыс. кв. метров. Но грянул 2014 год, началась война санкций и контрсанкций, рубль покатился вниз, и от проекта решили отказаться.

Новая еда

Немало интересного происходило в «Ауре» и на фуд-корте. Здесь, например, какое-то время работал ресторан американской сети TGI Fridays. Здесь впервые в такого рода сооружениях на фуд-корте открылась точка с живым огнем, где делали неплохие шашлыки. «Аура» была единственным ТРЦ с террасой, куда можно было прийти с какими-нибудь блинами или бургером.

Первый «Макдоналдс» в Новосибирске открылся именно в «Ауре»

Первый «Макдоналдс» в Новосибирске открылся именно в «Ауре»

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Именно здесь началась в Новосибирске карьера двух американских бургерных сетей — сначала здесь открыл свою закусочную Carl`s Jr. А затем здесь же стартовал долгожданный «Макдоналдс». На открытии собралась приличная толпа. Правда, потом дела лидера мирового рынка фастфуда пошли не очень. Новосибирцы оказались настолько приучены к курятине в кляре, что KFC било конкурента по всем фронтам. И уж совсем никакого успеха не имело прорывное вроде бы нововведение — в 2014 году рядом с «Аурой» появился первый в городе пиццемат. Чудо-машина делала пиццу с нуля, но горожане не успели распробовать новинку — автоматы исчезли уже с наступлением зимы.

«Хочу Пури» удалось невозможное — люди приезжали в ресторан на четвертом этаже торгового центра специально

«Хочу Пури» удалось невозможное — люди приезжали в ресторан на четвертом этаже торгового центра специально

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В 2014 году после обвала рубля местный фуд-корт порядком поредел. И новые владельцы ТЦ решились на радикальные изменения. Вместо доброй половины слотов под фастфуд появились места под полноценные рестораны. И именно здесь открылось первое грузинское кафе «Хочу Пури» новосибирской ресторанно-консалтинговой группы «Ясно», ставшее первым заведением в городе, куда люди были готовы стоять в очереди (чтобы просто попасть внутрь).

Новый центр

Когда «Аура» только начинала строиться, вся эта зона выглядела как городские окраины. Улица Семьи Шамшиных была застроена преимущественно деревянными домами, а на Ипподромской и вовсе не было почти ничего. Это ничего городские власти мечтали превратить чуть ли не в новый деловой центр — с офисными зданиями, торговыми комплексами и прочими атрибутами счастливого капиталистического будущего. Например, прямо через дорогу от «Ауры» планировалось построить торгово-развлекательный комплекс еще большего размера.

Бывшие пустыри и частный сектор вокруг «Ауры» теперь застроены высотками

Бывшие пустыри и частный сектор вокруг «Ауры» теперь застроены высотками

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Мечты эти отчасти были реализованы, хотя не совсем так, как предполагалось изначально. Но зона эта действительно преобразилась. В окрестности выросли огромные жилые комплексы с дорогими квартирами, для которых вся «Аура» стала в буквальном смысле магазином у дома. Последние заметные изменения случились тут в 2019 году, когда тротуар вдоль Военной благоустроили, снабдив фонарями. Осталось что-то сделать с пустырем на другой стороне Ипподромской, и мечты о новом центре Новосибирска станут хоть немного походить на реальность.

Тех, кто хочет заглянуть в историю Новосибирска поглубже, может заинтересовать сложный тест на знание города. С ним справились даже не все коренные жители.

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ТРЦ «Аура»ритейлторговый центр
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