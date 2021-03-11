Власти Новосибирска рассказали, когда продолжат реконструкцию сквера за НОВАТом — сначала там снесут туалет

С приходом потепления власти Новосибирска возобновят реконструкцию сквера за НОВАТом
В Новосибирске с приходом потепления вновь планируют приступить к завершению благоустройства сквера за оперным театром — об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала во время встречи с журналистами.
— Мы планируем завершение этой реконструкции. Сейчас ждем потепление, потому что, вы понимаете, что на все работы нужно выходить, когда стаял снег, — заявила вице-мэр.
По словам Анны Терешковой, в первую очередь будет снесен старый туалет, на который в начале февраля был объявлен аукцион. За работы готовы заплатить 782 тысячи 827 рублей.
— Мы долго дискутировали в том году, почему его не сносили. С одной стороны, общественный туалет нужен. С другой, данный туалет не подходит ни по каким стандартам. Общественные туалеты должны быть доступны для маломобильных жителей. Этот туалет не может быть доступен для маломобильных граждан, он в аварийном состоянии. Принято решение, что мы его снесем. Чтобы установить другой. Какого уровня — будем смотреть, сейчас разрабатывается, что это будет, — сообщила Анна Терешкова.
После того как будет снесен общественный туалет, мы будем доделывать реконструкцию.
— Как бы растения и деревья не повредили, мы специально делали анализ с нашими дендрологами. Для реконструкции было пересажено буквально несколько кустов. Приглашаем весной прийти и найти свои высаженные деревья, — добавила Анна Терешкова.
Прошлой осенью в сквере проводили работы по благоустройству, а перед этим новосибирцы высаживали там деревья. В результате там перекопали землю для новых дорожек. Позже власти рассказали, что там хотят сделать изгородь из кустарников, которая будет идти вдоль трамвайных путей. Первый этап работ завершили в ноябре, следующий начнется весной.
Планы по развитию сквера появились еще в 2014 году. Там хотели сделать подземную парковку на