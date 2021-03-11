Власти Новосибирска рассказали, когда продолжат реконструкцию сквера за НОВАТом — сначала там снесут туалет

В Новосибирске с приходом потепления вновь планируют приступить к завершению благоустройства сквера за оперным театром — об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала во время встречи с журналистами.

— Мы планируем завершение этой реконструкции. Сейчас ждем потепление, потому что, вы понимаете, что на все работы нужно выходить, когда стаял снег, — заявила вице-мэр.

По словам Анны Терешковой, в первую очередь будет снесен старый туалет, на который в начале февраля был объявлен аукцион. За работы готовы заплатить 782 тысячи 827 рублей.