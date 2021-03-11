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Власти Новосибирска рассказали, когда продолжат реконструкцию сквера за НОВАТом — сначала там снесут туалет

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала о ближайших планах

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С приходом потепления власти намерены продолжить реконструкцию со сноса общественного туалета за оперным театром

С приходом потепления власти намерены продолжить реконструкцию со сноса общественного туалета за оперным театром

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С приходом потепления власти Новосибирска возобновят реконструкцию сквера за НОВАТом

В Новосибирске с приходом потепления вновь планируют приступить к завершению благоустройства сквера за оперным театром — об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала во время встречи с журналистами.

— Мы планируем завершение этой реконструкции. Сейчас ждем потепление, потому что, вы понимаете, что на все работы нужно выходить, когда стаял снег, — заявила вице-мэр.

По словам Анны Терешковой, в первую очередь будет снесен старый туалет, на который в начале февраля был объявлен аукцион. За работы готовы заплатить 782 тысячи 827 рублей.

— Мы долго дискутировали в том году, почему его не сносили. С одной стороны, общественный туалет нужен. С другой, данный туалет не подходит ни по каким стандартам. Общественные туалеты должны быть доступны для маломобильных жителей. Этот туалет не может быть доступен для маломобильных граждан, он в аварийном состоянии. Принято решение, что мы его снесем. Чтобы установить другой. Какого уровня — будем смотреть, сейчас разрабатывается, что это будет, — сообщила Анна Терешкова.

После того как будет снесен общественный туалет, мы будем доделывать реконструкцию.

— Как бы растения и деревья не повредили, мы специально делали анализ с нашими дендрологами. Для реконструкции было пересажено буквально несколько кустов. Приглашаем весной прийти и найти свои высаженные деревья, — добавила Анна Терешкова.

Прошлой осенью в сквере проводили работы по благоустройству, а перед этим новосибирцы высаживали там деревья. В результате там перекопали землю для новых дорожек. Позже власти рассказали, что там хотят сделать изгородь из кустарников, которая будет идти вдоль трамвайных путей. Первый этап работ завершили в ноябре, следующий начнется весной.

Планы по развитию сквера появились еще в 2014 году. Там хотели сделать подземную парковку на 700 мест и ликвидировать трамвайное кольцо. Окончательный дизайн-проект утвердили в 2019 году — согласно этому плану, в сквере появится трамвай № 13, который установят в качестве арт-объекта.

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НОВАТНовосибирскреконструкциясквер
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