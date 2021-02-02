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За снос туалета у оперного театра в Новосибирске заплатят почти 800 тысяч рублей

Постройка не соответствует современным требованиям и не работает долгое время

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Здание туалета (на фото слева) давно не используется. Оно не соответствует современным требованиям

Здание туалета (на фото слева) давно не используется. Оно не соответствует современным требованиям

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Горзеленхоз объявил аукцион на снос старого туалета за оперным театром в Новосибирске. За работы готовы заплатить 782 тысячи 827 рублей.

Информацию об аукционе на снос объекта опубликовали 2 февраля. В документах говорится, что подрядчик должен выполнить работы до 1 июня.

— Туалет снесут, скорее всего будет установлен нестационарный туалет. Это старая постройка в подвальном помещении, туда нельзя зайти инвалидам, что не соответствует нормативам, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Электронный аукцион проведут 11 февраля.

Прошлой осенью в сквере проводили работы по благоустройству. В результате там перекопали землю для новых дорожек. Позже власти рассказали, что там хотят сделать изгородь из кустарников, которая будет идти вдоль трамвайных путей. Первый этап работ завершили в ноябре, следующий начнется весной.

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Оперный театрблагоустройствосквер
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