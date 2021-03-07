Ночью даже теплее, чем днем: когда на следующей неделе ждать оттепель и сколько выпадет снега

Погода на следующей неделе подарит новосибирцам оттепель, а снега выпадет совсем немного. Сравниваем прогнозы разных сервисов и ищем истину.
Метеорологи центра погоды «Фобос» прогнозируют, что в понедельник,
Осадки прогнозируют скудные — слабый снег стоит ждать только ночью во вторник и днем в пятницу,
Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам оттепель в первый день недели — днем потеплеет до
Сервис «Гисметео» прогнозирует, что самым теплым днем недели станет четверг,
Мы заглянули в будущее и узнали, какой будет эта весна.