Ночью даже теплее, чем днем: когда на следующей неделе ждать оттепель и сколько выпадет снега

Погода на следующей неделе подарит новосибирцам оттепель, а снега выпадет совсем немного. Сравниваем прогнозы разных сервисов и ищем истину.

Метеорологи центра погоды «Фобос» прогнозируют, что в понедельник, 8 марта , столбики термометров поднимутся до -1 градуса . В течение недели будут колебаться минусовые температуры разной интенсивности, а вот ночью в четверг, 11 марта , если верить синоптикам, будет даже теплее, чем днем, — аж +2 градуса , а днем похолодает до -5 градусов .

