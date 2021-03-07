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Ночью даже теплее, чем днем: когда на следующей неделе ждать оттепель и сколько выпадет снега

В середине недели будет идти снег с дождем, а к выходным снова похолодает

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Снег с дождем, сильный ветер и оттепель будут сопровождать новосибирцев на наступающей неделе

Снег с дождем, сильный ветер и оттепель будут сопровождать новосибирцев на наступающей неделе

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Погода на следующей неделе подарит новосибирцам оттепель, а снега выпадет совсем немного. Сравниваем прогнозы разных сервисов и ищем истину.

Метеорологи центра погоды «Фобос» прогнозируют, что в понедельник, 8 марта, столбики термометров поднимутся до -1 градуса. В течение недели будут колебаться минусовые температуры разной интенсивности, а вот ночью в четверг, 11 марта, если верить синоптикам, будет даже теплее, чем днем, — аж +2 градуса, а днем похолодает до -5 градусов.

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Осадки прогнозируют скудные — слабый снег стоит ждать только ночью во вторник и днем в пятницу, 9 и 12 марта.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам оттепель в первый день недели — днем потеплеет до +1 градуса. Другим теплым днем недели станет среда, 10 марта, когда термометры ночью и днем будут показывать -2 градуса. В остальные дни температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов днем и от -2 до -16 — по ночам.

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Сервис «Гисметео» прогнозирует, что самым теплым днем недели станет четверг, 11 марта. Днем +1 градус, ночью -6. При этом разыграется сильный ветер — 20 метров в секунду. Ветер такой силы способен ломать ветки деревьев, идти против него очень трудно. Периодически будут идти небольшие осадки, в четверг это будет снег с дождем. К выходным снова похолодает.

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Мы заглянули в будущее и узнали, какой будет эта весна.

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